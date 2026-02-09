Örebro agerar – han får lämna: ”Behöver förändring”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Niklas Eriksson behåller sitt jobb i Örebro. Med målskillnad ner till kval sparkar SHL-klubben istället hans assisterande Tobias Thermell.

– Nu har vi landat i det som vi tror kommer vara bäst för Örebro Hockey, säger sportchef Henrik Löwdahl.

Tobias Thermell får lämna Örebro, och ersätts av Calle Gunnarsson. Foto: Bildbyrån (montage).

”Jag tycker tvärtom, att byta tränare är inte det svåra.”

Så lät det i slutet av förra veckan när Henrik Löwdahl, sportchef i Örebro, gav svar i Nerikes Allehanda. Detta efter att supportrar börjat höja rösterna och menat att man bör sparka Niklas Eriksson. Nu har Löwdahl och SHL-klubben agerat, men det blir inte huvudtränaren som lämnar.

Under måndagen meddelar Örebro att det istället blir assisterande tränaren Tobias Thermell som lämnar sin roll.

– I det läget som vi befinner oss i känner vi att vi behöver få till en förändring och vi har så klart tittat på olika alternativ under en tid. Nu har vi landat i det som vi tror kommer vara bäst för Örebro Hockey och för att vi tillsammans ska avsluta säsongen på bästa sätt. Jag vill passa på att tacka Tobias för hans tid här hos oss och vi önskar honom lycka till i hans fortsatta karriär, säger Löwdahl i uttalandet.

Ersätter inifrån: ”Erfarenhet på högsta nivå”

Ersättaren blir Calle Gunnarsson som tidigare haft en roll som utvecklingsansvarig, samt suttit i Örebros styrelse.

– Först och främst känns det jättebra att kunna addera Calle till ledarstaben. Calle har erfarenhet på högsta nivå från sin tid som spelare och vi tror att han kommer vara en stor tillgång när vi nu kliver in i slutskedet av säsongen. I och med Calles intåg blir det naturligt att Marcus tar ansvaret över forwards och vår förhoppning är att det ska ge en positiv inverkan på det offensiva spelet, säger Henrik Löwdahl.

I februari 2025 gjorde Örebro ett liknande drag där Stefan Nyman fick lämna, och Marcus Weinstock lyftes upp från U20. Nu blir Weinstock ansvarig för forwards, medan Gunnarsson coachar backar.

