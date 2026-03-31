Niklas Eriksson får sparken av Örebro: ”Jättetufft beslut”

Örebro Hockey går vidare på nytt tränarspår.

Niklas Eriksson får lämna efter en övervägande tung säsong för klubben.

Niklas Eriksson lämnar Örebro efter tio säsonger. En nyckelperson i klubben fortsatta etablering i SHL, men som inte levererat önskade resultat i huvudtränarrollen senaste året.

Nu står det klart att han får sparken av Örebro.

– Först och främst är det ett jättetufft beslut att fatta. Niklas har varit en av Örebro Hockeys enskilt viktigaste personer under tiden i SHL. Samtidigt har vi efter noggranna utvärderingar kommit fram till att denna förändring är det bästa för Örebro Hockey, säger Henrik Löwdahl till klubbens hemsida.

Efter många år i sportchefs- och huvudtränarrollen väljer man alltså att agera. Tidigare under dagen rapporterade Expressen att Niklas Eriksson får lämna plats för Martin Filander som återvänder till Sverige. Den tidigare huvudtränaren på flera håll i Sverige kommer senast från Biel-Bienne i Schweiz.