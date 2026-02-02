Resultaten har gått emot den senaste tiden. Nu väljer står det klart att AIK sparkar Fredrik Hallberg, som därmed entledigas från sin roll som huvudtränare omgående.

— Det är tydligt att vi inte får ut den kapacitet som finns i vårt lag sedan en tid tillbaka, säger Stefan Gustavsson, klubbchef i ett pressmeddelande.

Foto: Tobias Sterner / Bildbyrån.

AIK väljer att sparka Fredrik Hallberg dagen efter 7-2-förlusten borta mot Kalmar. Solna-laget har haft en tung trend den senaste tiden och tappat mark i kampen om topp fyra. Samtidigt har flera nyckelspelare kommit tillbaka i spel från långa skadeuppehåll. Men det har alltså inte vänt resultatraden uppåt.

Och nu väljer AIK att agera.

— Ledningen tillsammans med styrelsen har idag beslutat att arbetsbefria Fredrik Hallberg som huvudtränare för vårt herrlag. Det här är inget beslut som någon vill ta men vi har ett ansvar mot AIK Hockey, våra supportrar och sponsorer samt finansiärer att visa handlingskraft när det krävs, säger Stefan Gustavsson i ett pressmeddelande.

Även förra säsongen sparkade AIK tränaren. Då fick Markus Åkerblom gå samtidigt som Roger Melin gjorde comeback. För AIK räckte det då hela vägen till en final av Hockeyallsvenskan. Där man till slut förlorade mot Djurgården med 4-1 i matcher.

Till den här säsongen väntades de utmana ännu mer. Något som inte har fallit riktigt väl ut än så länge. Samtidigt har det också riktats kritik mot Fredrik Hallberg och sportchef Lasse Johansson. Inte minst för avsaknaden av nyförvärv och förändringar. Men nu väljer AIK alltså att byta huvudtränare.

— Det är tydligt att vi inte får ut den kapacitet som finns i vårt lag sedan en tid tillbaka. Vi går in i den viktigaste delen av säsongen och ny energi behöver komma in i gruppen för att skapa en positiv förändring.

Vem som tar över resten av säsongen återstår att se. För närvarande kommer den befintliga ledarstaben med Niklas Andersson, Mattias Persson Ulvegård och Alexander Hamberg att leda laget.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects