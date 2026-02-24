HV71 bekräftar: ”Bakslag under OS”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Trots att en skada stoppat honom sedan slutet av oktober åkte Frederik Dichow iväg på OS. Nu bekräftar HV71 ett bakslag för målvakten.

– Tyvärr är han inte tillgänglig, säger tränaren Anton Blomqvist i klubbens egna kanaler.

Frederik Dichow stoppas fortsatt från spel i HV71, av en skada. Foto: Bildbyrån (montage).

Statusen på Frederik Dichow har varit otydlig under stora delar av hans långa frånvaro i HV71. Detta då han sagts vara på väg tillbaka från sin hjärnskakning redan i början av januari, men sedan saknats fortsatt, i väntan på första matchen sedan 28 oktober. Trots detta fanns han på plats när Danmark klev in i OS i Milano 2026.

Nu, när SHL har återstartat på riktigt efter mästerskapet i Italien, bekräftar SHL-klubben ett bakslag för burväktaren.

– Tyvärr, tråkigt med Dichow. Han fick lite bakslag under OS på sin förra skada, säger huvudtränaren Anton Blomqvist i klubbens egna kanaler under tisdagen.

– Även om han inte spelade så mycket så var det kanske inte så bra som vi hade hoppats. Tyvärr är han inte tillgänglig för match den här veckan, fortsätter ”Blomman”.

Spelade nio minuter mot USA

Frederik Dichow gjorde knappt nio minuter för Danmark i OS, och räddade då nio av tio puckar mot USA. Men det var tillräckligt för att nu se till att han inte kan spela i SHL, mot Djurgården och Timrå, denna vecka.

– Vi är ganska friska, vilket är gött att kunna säga. Isac Brännström är fortfarande inte tillgänglig, Aleksi Heponiemi är inte tillgänglig, säger Blomqvist om övriga statusen.

Den danske 24-åringen har tidigare bekräftat själv, för Jönköpings-Posten, att han inte blir kvar i HV71 efter säsongen. Enligt Expressen väntar spel i Timrå.

Source: Frederik Dichow @ Elite Prospects