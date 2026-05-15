Danska smällen: Tvingas lämna VM

Hockey-VM 2026 har inte hunnit börja innan Frederik Dichow tvingas kasta in handduken. Den tidigare skadan gör att han lämnar den danska truppen.

Frederik Dichow tvingas lämna VM inför premiären. Foto: Bildbyrån/GEPA pictures/ Matic Klansek.

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

Skadeproblem gjorde att Frederik Dichow endast kom till spel tio gånger för HV71 under 2025/26-säsongen. Ett kort inhopp under OS-matchen mot USA är sedan det enda han gjort sedan oktober, då det resulterade i ett bakslag på målvaktens tidigare skada.

Nu har 25-åringen råkat ut för ännu ett sådant bakslag efter att han chansat.

Samma dag som pucken släpps för VM-premiären mot Tjeckien står det klart att Dichow tvingas lämna det danska lägret. Detta då han slagit upp skadan i bröstet och avbrutit torsdagens träning, enligt Ekstra Bladet. Danmark meddelar därmed att man kommer att kalla in en ersättare senare under fredagen.

Just nu står vårt grannland kvar med Nicolaj Henriksen och Mads Søgaard som sina två VM-målvakter.

Dichow plågas av inflammation i bröstbenet

Skadan som målvakten har plågats av ska vara en inflammation i bröstbenet. Trots detta blev han i april klar för en flytt till Timrå IK i SHL. Detta som nästa steg efter att han räddat kvar HV71 i högsta ligan i kvalen 2024 och 2025.

Kontraktet med Timrå är skrivet över två säsonger, och åtminstone under första året kommer han att ha Jacob Johansson som kollega.

– Frederik är en målvakt vi har följt under en längre tid. Han har en väldigt hög högstanivå och har visat, inte minst i landslagssammanhang, att han klarar av att prestera när det gäller som mest, sa Timrås Kent Norberg när Dichow presenterades.

Danmarks trupp till Hockey-VM 2026

Målvakter

Nicolaj Henriksen

Mads Søgaard

Frederik Dichow (lämnat)

Backar

Malte Setkov

Kasper Larsen

Markus Lauridsen

Morten Jensen

Daniel Baastrup

Anders Koch

Jesper Jensen Aabo

Phillip Bruggisser

Forwards

Oliver Kjaer

Frederik Storm

Alexander True

Morten Poulsen

Jacob Schmidt-Svejstrup

Felix Scheel

Patrick Russell

Christian Wejse

Phillip Schultz

Mathias From

David Madsen

Nick Olesen

Mikkel Aagaard

Joachim Blichfeld

Source: Frederik Dichow @ Elite Prospects