Följ HockeySverige på

Norge vann mot Sverige

Norge segrade – 3–2 mot Sverige

Norges Noah Steen tvåmålsskytt

Eirik Østrem Salsten avgjorde för Norge

Norge vann med 3–2 i VM Grupp B herr hemma mot Sverige på lördagen.

Inför matchen hade Norge elva raka förluster mot Sverige.

Norges Noah Steen tvåmålsskytt

Norge tog ledningen efter nio minuter genom Noah Steen efter förarbete av Eskild Olsen och Petter Vesterheim.

Redan efter 2.23 i andra perioden kvitterade Sverige genom Ivar Stenberg efter förarbete från Jack Berglund och Viggo Björck. Efter 13.15 i andra perioden slog Noah Steen till på nytt framspelad av Haavard Oestrem Salsten och gav Norge ledningen. Målet var Noah Steens femte i VM Grupp B herr.

Sverige kvitterade till 2–2 redan efter efter 3.10 i tredje perioden genom Lucas Raymond. Målet var Lucas Raymonds femte i VM Grupp B herr.

9.11 in i tredje perioden nätade Norges Eirik Østrem Salsten på pass av Martin Rönnild och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

För hemmalaget betyder resultatet fjärde plats i tabellen. Sverige är på femte plats.

Måndag 25 maj 16.20 spelar Norge borta mot Tjeckien. Sverige möter Slovakien hemma tisdag 26 maj 16.20.

Norge–Sverige 3–2 (1–0, 1–1, 1–1)

VM Grupp B herr

Första perioden: 1–0 (9.32) Noah Steen (Eskild Olsen, Petter Vesterheim).

Andra perioden: 1–1 (22.23) Ivar Stenberg (Jack Berglund, Viggo Björck), 2–1 (33.15) Noah Steen (Haavard Oestrem Salsten).

Tredje perioden: 2–2 (43.10) Lucas Raymond, 3–2 (49.11) Eirik Østrem Salsten (Martin Rönnild).

Utvisningar, Norge: 7×2 min. Sverige: 5×2 min.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Norge: 3-1-1

Sverige: 3-0-2

Nästa match:

Norge: Tjeckien, borta, 25 maj 16.20

Sverige: Slovakien, hemma, 26 maj 16.20