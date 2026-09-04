Trendbrott för Färjestad – hemvändarna bakom segern

Victor Ejdsell och Marcus Johansson levererade för Färjestad i Norge.

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Färjestad har haft en kämpig försäsong så här långt. De inledde med att besegra Linköping med 2-0 men har därefter förlorat mot Leksand , Frölunda och Örebro . På fyra träningsmatcher har de topptippade värmlänningarna då endast lyckats göra fyra mål.

Nu jagade FBK då ett trendbrott och hade rest till Norge för att möta Vålerenga i en träningsmatch. Där

Det stod 0-0 ett bra innan Färjestad kunde ta ledningen i slutet av första perioden. Magnus Nygren, som var tillbaka från skada , spelade över till Jack Berglund som lurade bort den svenskbekantige målvakten Lars Volden och lade in 0-1 i mål.

Victor Ejdsell och Marcus Johansson bakom Färjestads seger i Norge

Det kom att vara matchens enda mål under en längre tid men Vålerenga fick inleda tredje perioden i powerplay sedan Radim Zohorna i Färjestad fick en femminutersutvisning, dock ej matchstraff, för en boarding precis i slutet av mittperioden. Det kunde Vålerenga utnyttja och lyckades få in en kvittering bakom Melker Thelin i FBK-kassen.

Färjestad kom dock sedan att återta ledningen endast ett par minuter senare. Stjärnvärvningen Marcus Johansson droppade pucken till Filip Roos som avlossade ett skott som gick hela vägen in i mål bakom Volden. Mot slutet av matchen kunde Färjestad också säkra segern.

Den här gången agerade Jack Berglund framspelare och lade en smart passning bakom ryggen på sig själv till Victor Ejdsell som mer eller mindre fick öppet mål och kunde skjuta in 3-1-pucken i powerplay.

Det blev sedan inga fler mål utan slutresultatet skrevs till 3-1 för Färjestad. De tar alltså en efterlängtad seger efter att ha förlorat tre raka träningsmatcher. Nästa vecka ställs Färjestad återigen mot Vålerenga, men då hemma i Värmland.

Vålerenga – Färjestad 1–3 (0-1,0-0,1-2)

Vålerenga: Gabriel Koch.

Färjestad: Jack Berglund, Filip Roos, Victor Ejdsell.