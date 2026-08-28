Torkan över – föll ändå: "För bleka"

Linus Johansson avslutade försäsongens tunga svit.

Foto: Pär Bäckström/Bildbyrån.

Tre träningsmatcher, två mål och över 120 minuter utan ett jubel.

Det var med detta facit Färjestad BK klev in i fredagens försäsongsmöte i Åmål, mot Örebro Hockey. Men denna gång blev det annorlunda. Till slut får vi dock säga för med både Magnus Nygren och Filip Roos borta på backsidan inleddes första 20 svagare, vilket också gav 0–1 in i paus.

– Det blir lite sämre is ju längre perioden lider, märker man på båda lagen. Men jag tycker att vi är lite för bleka i närkamperna framförallt, sa SHL-lagets kapten Linus Johansson i Aftonbladets sändning vid pausen.

– Vi hade ett par bra lägen i slutet av perioden, med det behöver studsa in också, fortsatte han.

Det var också via Johansson som Cam Abbott och gänget fick jubla. 0–2 hade trillade in tidigt i andra akten, men kaptenen och Per Åslund såg till att få den där studsen med sig. Något som också gav 2–2 inför andra pausen.

– Nej, det kan jag inte säga att det gör, säger Åslund i sändningen om självförtroendet påverkas av måltorkan.

– Det är fortfarande försäsong och vi jobbar på detaljer varje dag. Vi vet att det kommer att lossna, fortsätter han.

Färjestad föll efter långdraget straffdrama

Något mer än detta lossnade det dock inte. 2–2-ställningen stod sig nämligen in i både förlängningen och en straffläggning. Väl där krävdes hela nio omgångar innan Sampo Ranta satte avgörandet bakom Färjestads Melker Thelin. Trots en upphämtning fick därmed Karlstad-gänget åka hem med en ny förlust.

– Örebro tar segern ändå efter straffdramatik. Men upphämtningen från 0–2 till 2–2 är stark, säger Aftonbladets kommentator.

I Nygrens och Roos frånvaro var det juniorerna Tom Bjurman, född 2009, och Linus Högström, född 2007, som fick chansen bland Färjestads backar. Måns Gudmundsson var istället iväg och spelade landslagsmatcher med Juniorkronorna.

Färjestad – Örebro: 2–3 (0–1, 2–1, 0–0)

Färjestad: Linus Johansson, Radim Zohorna.

Örebro: Robin Salo, Gustav Backström, Sampo Ranta (straffavgörande)