Slog en liggande spelare - hyllas av coachen

Ville Ottavainen tas i försvar av Lane Lambert.

Foto: Steven Bisig-Imagn Images / USA Today Sports

Det hettade till på försäsongen i natt mellan Seattle Kraken och Calgary Flames. Brennan Othmann hade kommit under skinnet på sina motspelare redan för ett par dagar sedan. När lagen drabbades samman igen var retstickan återigen i hetluften. Det var i den andra perioden som han satte in vad som uppfattades som en ofarlig tackling mot Ville Ottavainen.

Finländaren regerade däremot starkt och rev ner sin motspelare.

Sedan utdelade han också ett antal slag mot en liggande Othmann utan handskar. Något som har väckt starka reaktioner och som också kan leda till en avstängning. Nu tas finländaren däremot i försvar av sin huvudtränare.

– Tja, alltså, jag hade ingenting emot det. Othmann tacklade honom hårt och högt i Calgary och fick matchstraff för det. Så riktigt bra gjort av Otto att svara på det. Jag har inga som helst problem med det, säger Lane Lambert på presskonferensen.

Försvarar sin spelare: "Har inga problem med det"

Även när en reporter uttryckte att det kanske finns bättre sätt att hantera det på än att slå på en liggande spelare valde Lamberg att stå kvar i sin ståndpunkt.

– Jag har inga problem med vad som hände där. Han försökte proppa honom igen. Man kan bara försöka dela ut smällar på en kille under en viss tid innan han svarar. Och sedan kastade Otto handskarna, och det var allt.

Det återstår nu att se hur NHL väljer att hantera den här situationen.