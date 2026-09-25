Svenskens smäll - skadad i försäsongsmatchen

Helge Grans i Philadelphia.

Foto: AP Photo/Michael Dwyer

Den här texten publicerades ursprungligen på Daily Faceoff och har översatts till svenska.



På torsdagskvällen lämnade Philadelphia Flyers-försvararen Helge Grans lagets försäsongsmatch mot Boston Bruins med en underkroppsskada.

Det är inte exakt känt vad Grans skadade eller när skadan inträffade. Den 24-årige spelaren registrerades för bara två byten i matchen och loggade 1:29 i istid. Det tog honom inte lång tid att göra avtryck i matchen. Han spelade fram till en andraassist på Matvej Mitjkovs mål drygt fyra minuter in i den första perioden. Det var Grans första poäng för försäsongen.

Men när Flyers kom ut till den andra perioden fanns Grans inte på bänken.

Det var Grans andra framträdande den här försäsongen. Han var i spel under Philadelphias första match efter att träningslägret drog igång i måndags, och noterades för en plus/minus-statistik på -2 i en 5–2-förlust mot Washington Capitals. Grans försökte göra en bra insats den här försäsongen för att visa Flyers ledning att han fortfarande kan ta en plats i NHL. Han har inte spelat på högsta nivå sedan säsongen 2024/25, då han spelade i sex matcher för Philly och noterades för en assist och en jämn nolla i statistiken. Han har tillbringat majoriteten av sina fem år i Nordamerika i American Hockey League.

Helge Grans klev av skadad

Den svenske försvararen, som en gång var ett andrarundval av Los Angeles Kings i NHL-draften 2020, går nu in i sin fjärde säsong i Flyers organisation efter att han trejdades till Philadelphia som en del av trelagskontraktet som skickade Ivan Provorov till Columbus Blue Jackets i juni 2023. På 298 grundseriematcher i AHL har Grans gjort 21 mål och 57 assist för totalt 78 poäng, med ytterligare fem poäng på 16 matcher i Calder Cup-slutspelet.

Han går nu in i den andra säsongen av sitt tvåårskontrakt, som han skrev på i maj 2025. Avtalet var ett tvåvägskontrakt förra säsongen, men övergår till ett envägskontrakt för 2026/27. Kontraktet har en lönetaksträff på 837 500 dollar. Flyers har en försäsongsmatch kvar, som spelas nu på lördag hemma mot Capitals, innan de öppnar grundserien den 30 september mot rivalen Pittsburgh Penguins.