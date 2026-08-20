Skrällen: Leksand nollade Färjestad

Gidlöf hjälte för Leksand. Foto: Bildbyrån/Sportbladet

I Strömstad möttes Leksands IF och Färjestad BK under torsdagskvällen i den första matchen i Strömstad Hockey Classic. Karlstad-laget som vann sin premiärmatch med 2-0 mot Linköping HC hade med sig tre säsongsdebutanter i truppen i from av Viktor Lodin, Filip Roos och Joakim Nygård. Det var dock ingen av dessa som stal några rubriker ikväll. Det gjorde istället de vitklädda.

Leksands skräll - slog Färjestad

I den första perioden var det Leksands nyförvärv Åke Stakkestad som gav masarna ledningen på straff. Den andra perioden blev sedan mållös, det trots sju tvåminutare i en match som överlag var ganska grinig för att vara en försäsongsmatch.

I den tredje perioden, när Färjestad var mitt uppe i jakten på en kvittering, kunde istället Oskar Lang stänka dit 2-0 för Leksand. Färjestad tryckte sedan på för en reducering men Marcus Gidlöf var omutlig i Leksands kasse den här kvällen. Burväktaren stoppade alla 41 skott från Färjestad. Istället kunde Joshua Passolt stänga matchen med 3-0 i tom bur.

-- Det är självklart att jag vill vara med och bidra, det är skönt att göra mål idag och jag hoppas det fortsätter så. Vi ska tillbaka, säger Oskar Lang i Expressens sändning efter matchen.

Det här innebär att Leksand under fredagskvällen kan vinna Strömstads Hockey Classic vid seger mot Frölunda HC. För Färjestad väntar match mot Frölunda i samma turnering på lördag eftermiddag.

Leksand - Färjestad 3-0 (1-0, 0-0, 2-0)

Leksand: Oskar Lang, Åke Stakkestad, Joshua Passolt

Färjestad: -