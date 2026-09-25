Besvikelsen efter nobben: ”Jag blev ledsen”

Pavol Regenda fick inget NHL-kontrakt – och valde då att skriva på för HV71.

Foto: Bildbyrån/Montage

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

”Jag tror att jag spelade här någon gång tidigare, men jag kommer inte ihåg. Det var så pass länge sedan”

Efter att ha gjort sin debut för HV71 i Husqvarna Garden minns Pavol Regenda tillbaka till sin första sejour inom svensk ishockey.

Regenda skrev på för HV71 förra veckan och anslöt till laget i början av veckan. Under torsdagskvällen spelade han sedan sin första SHL -match och noterades för en assist när HV vann med 4-3 efter förlängning mot Skellefteå .

Detta är dock inte första gången som han spelar i Sverige. Pavol Regenda tillbringade nämligen två år som junior i Sverige då han spelade för Linköping och Växjö mellan 2017 och 2019.

– Jag kom hit från juniorligan i Slovakien och det var väldigt annorlunda, med farten och tempot här. Det hjälpte mig mycket att utveckla min skridskoåkning men också min arbetsmoral. Det känns som att alla svenskar tränar väldigt hårt och gör jobbet på träning varje dag. De jobbar hårt även när tränaren inte tittar, säger Regenda med ett skratt när han minns tillbaka på junioråren i Sverige innan han fortsätter:

– Det lärde jag mig mycket av när jag var här. Jag har bara bra minnen från mina år här och jag är glad att jag valde att komma till Sverige. Jag kunde också ha valt att flytta till USA och spela där som junior men jag tror att det var bättre att spela här. Jag älskade min tid här och det var också därför som jag valde att komma tillbaka nu.

Pavol Regenda under gårdagens SHL-debut med HV71.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Pavol Regenda nobbade SHL-rivalerna – för HV71

Pavol Regenda tillhörde San Jose Sharks i NHL förra säsongen men har därefter gått klubblös vilket ledde till att 26-åringen skrev på för HV71.

Hade du andra alternativ innan du skrev på HV?

– Ja, jag pratade med flera lag här i SHL och jag hade också andra alternativ. Jag hade kunnat gå till Schweiz och jag vet att KHL också var ett alternativ men dit ville jag inte flytta på grund av situationen där. Jag tyckte helt enkelt att detta skulle vara det bästa stället för mig att kunna jobba mig tillbaka till NHL.

– Det fanns intresse från flera lag men jag kände några killar här och hörde bara bra saker om staden här vilket fick mig att välja HV. Sedan vet jag också att laget har varit i botten ett par år och det är alltid kul när man kan vara med och lyfta ett lag och komma tillbaka till slutspel, vilket jag hoppas att vi ska göra.

Vilka lag i Sverige var det som du pratade med?

– Jag vet inte om jag kan prata om det… Men det var Djurgården, Rögle och Brynäs också tror jag. Det fanns flera andra lag också men jag kommer inte ihåg alla. Det var flera lag med i bilden men jag tyckte att detta var det bästa valet för mig.

– Jag pratade med ledningen här och kände att de litade på mig och att jag skulle kunna få en stor roll här. Jag vill kunna spela powerplay, boxplay och också ha en stor roll i fem-mot-fem och jag var glad att kunna få möjligheten till det här.

Pavol Regenda berättar om beslutet att skriva på för HV71.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Därför valde Pavol Regenda HV71

Pavol Regenda medger att han hade kunnat välja spel hos en SHL-rival men förklarar nu tänket kring att skriva på för HV71.

– Man väger in flera faktorer. Tittar man bara på staden hade det kanske varit bättre att spela i Stockholm men jag tittade väldigt mycket på lagets situation. Jag visste att det var nya coacher här och att det kommit in flera skickliga spelare så det kändes som att det håller på att byggas något bra här.

Samtidigt är Regenda också bekant med ett par av HV-spelarna sedan tidigare.

– Jag känner (Jan) Mysak väldigt bra. Vi spelade tillsammans i San Diego och sedan känner jag också Nikola Pasic som jag spelade med tillsammans i Linköping. Vi spelade faktiskt i samma kedja som juniorer där. Innan jag flyttade hit pratade jag mycket med Mysak för att få veta hur allt är här och han pratade väldigt gott om både staden och fansen.

Pavol Regenda har gjort två OS och fyra VM för sitt Slovakien.

Foto: Matic Klansek/GEPA pictures/Bildbyrån

Fick inget NHL-kontrakt: "Stor besvikelse för mig"

26-årige Pavol Regenda kommer närmast från fyra säsonger i Nordamerika där han har spelat 43 NHL-matcher och 204 matcher i farmarligan AHL.

Så sent som i fjol imponerade slovaken stundtals med 9+1 på 24 matcher för San Jose Sharks. Han var också uttagen till Slovakiens OS -trupp där han imponerade med 3+2 på sex matcher vilket var tredje bäst i laget bakom NHL-stjärnorna Juraj Slafkovský och Dalibor Dvorsky.

Trots det hamnade Regenda alltså i Sverige.

Du måste ju ha väntat in något från NHL, men hur såg processen ut innan du skrev på här?

– Jag fick inget kontrakt i NHL. Jag tyckte att jag hade ett bra år och vi hade några alternativ där under säsongen som vi tackade nej till. Jag väntade och vi hade flera samtal med några lag men jag fick aldrig något kontrakt. Det var faktiskt väldigt tråkigt, och det var då jag bestämde mig för att komma hit.

– Jag känner att spelet här i SHL håller en bra nivå med intensiteten, farten och också spelsystemen här. Mitt mål är ju att komma tillbaka till NHL. Mitt perfekta scenario hade varit att göra en fantastisk säsong, få spela slutspel med grabbarna här och sedan åka tillbaka till NHL. Men om det inte blir så, då kommer jag fortfarande göra mitt bästa för att hjälpa laget.

Blev du besviken över att inte få något nytt NHL-kontrakt?

– Ja, jag skulle säga att det var en stor besvikelse för mig och jag blev också lite ledsen. Det är målet som man har jobbat mot hela sitt liv och när man inte får chansen att uppnå det blir man såklart ledsen. Man blickar in mot sig själv och kollar på vad man kan göra annorlunda eller vad man hade kunnat göra bättre.

– Samtidigt måste jag vara ärlig med mig själv och säga att jag gjorde allt som jag kunde förra året när jag fick chansen att spela i NHL. Nu kan jag inte göra annat än att fokusera på framtiden och säsongen här. Jag tycker att det finns goda chanser för mig att utvecklas här så att jag kan få mer erfarenhet och förhoppningsvis ta mig tillbaka dit igen.

Trots en fin säsong i San Jose Sharks ratades Pavol Regenda av NHL-lagen.

Foto: David Gonzales-Imagn Images

Pavol Regenda om säsongen: "Det var tråkigt"

Pavol Regenda skrev på för Anaheim Ducks 2022 men trejdades till San Jose Sharks 2025. Trots spel i två NHL-organisationer under fyra säsonger fick han endast göra 43 matcher i världens bästa hockeyliga.

– Alla mina fyra år där borta har varit ganska mycket upp och ner, men mestadels ner om jag ska vara ärlig. Förra året tyckte jag att jag hade en väldigt bra ”camp” men sedan blev jag ändå nedskickad. När jag sedan fick chansen att komma upp tyckte jag att det gick bra och jag fick göra några mål vilket tvingade dem att behålla mig i laget.

– Sedan blev jag också uttagen till OS och de (San Jose) kanske kände att de ville ha en OS-spelare i truppen. Jag tycker också att jag hade ett väldigt bra OS men när jag kom tillbaka var ledningen inte nöjda med mina insatser. Sedan kom det tillbaka andra spelare från skador och jag fick inte spela mycket mer efter det.

– Det var tråkigt och en besvikelse. Men det finns inte mycket som jag kan göra åt saken nu. Nu blickar jag framåt i stället och ser fram emot säsongen här i HV71, avslutar Pavol Regenda.