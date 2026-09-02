Magnus Nygren går in på sin fjärde raka säsong med Färjestad.

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Färjestad BK har haft många backar borta under försäsongen och under matchen i Strömstad mot Leksands IF klev även Magnus Nygren av. Efter två veckor av vila är backveteranen nu tillbaka i träning med laget.

– Skönt att vara tillbaka där man vill vara, säger han till Nya Wermlands Tidningen.

På fredag väntar match i Oslo mot Vålerenga och även backen Filip Roos förväntas vara tillbaka då. Nygren uppger att han är redo för att spela.

– Ja, men det är upp till tränarna att bli uttagen.

Så ska Färjestad vända trenden – enligt Magnus Nygren

Färjestad har förlorat sina tre senaste matcher mot Leksand, Frölunda och Örebro men ska vända trenden på fredag. Nygren har inte spelat de senaste matcherna och har därför kunnat analysera spelet ovanför isen.

– Jag tycker att vi åker runt och funderar en del. Det är väl i och för sig ett bra tecken att vi försöker göra rätt för oss, och det är väl lite det den här tiden på året är till för också. Att nu spelar man hockey med huvudet och senare på året med ryggraden.

Nygrens kontrakt med Färjestad löpte ut inför den här säsongen och det ryktades om att han skulle lämna klubben för nykomlingarna IF Björklöven. Fansen behövde inte vara oroliga länge, utan i april förlängde han kontraktet och blir därmed hemma i Karlstad minst ett år till. Totalt har han gjort 401 matcher och har stått för 209 poäng i Färjestad tröjan.