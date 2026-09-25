Är det dags nu, Hudik? "Nog sista säsongen för honom"

Pressen är som vanligt hög på Filip Algemans Hudiksvall. Foto: Bildbyrån.

Experten: Förändringarna HockeyEttan borde göra

Ända sedan 2019 har Hudiksvalls HC varit allra längst fram och slagits om en plats i Hockeyallsvenskan. Först via spel i samtliga kvalserier mellan 2019 och 2024 (kvalserien ställdes in på grund av Covid-19 2020), där man dessutom har snubblande nära att gå upp såväl 2022 som 2024. Och de två senaste åren, när kvalserien bytts ut mot ett slutspel, har Hudiksvall varit framme i final men där förlorat mot IF Troja-Ljungby och Visby/Roma.

Och det är inte bara det att Hudik gått till finalerna. Man har gjort det genom att knappt förlora någon match under hela säsongen. Man har allt som oftast dessutom varit favorit när kvalen och slutspelen gått in i sluttampen. Det ser inte ut att bli något undantag i år.

Hudiksvall - starka på nytt

Hockeysverige.se's HockeyEttan-expert Mikael Mjörnberg är imponerad över sportchefen Lars "Lillis" Lövbloms lagbygge.

– Ja, de har nästan ett bättre lag nu än tidigare. De värvar verkligen gräddan av det som finns på HockeyEttan-marknaden och har fokus på de yngre spelarna som gärna får ha gjort en säsong i HockeyAllsvenskan men kanske inte färgat där. Helt enkelt spelare som är precis på gränsen till allsvenskan.

– I år är de dock ganska tunna. De har valt att gå med en ganska liten trupp (två målvakter, sju backar, 13 forwards) men jag skulle ända säga att laget är lika bra.

Varför har de valt att krympa truppen?

– De vill ge toppspelarna fler minuter. Och det kan man ju för all del diskutera hur smart det är, man kan ju tycka att det är vettigare att spara på sina toppar. Samtidigt är seriespelet mer eller mindre ett träningsläger för dem, och då känner de att de inte behöver ett brett lag.

– Det går heller inte att komma runt att de har en tjock plånbok, så de kommer kunna avvakta och se "Okej, vad behöver vi?". Hudik är den klubben som har mest pengar.

Rangersdraftade Rasmus Larsson är ny i Hudik. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hur mycket press blir det på tränaren Filip Algeman efter de senaste årens finalförluster?

– Han kommer hamna i rampljuset i vår, i alla fall. Han är ett framtidsnamn som varit hajpad, och han tog ju över efter Dennis Hall. Nu har han tagit Hudik till två finaler i rad, men ska man vara ärlig drog "Säcken" (Hans Särkijärvi, tränare Visby/Roma) ner brallorna på honom i finalserien i våras. Och just det gör att det finns press på honom nu. Han måste visa visa att han dragit lärdomar av nederlagen.

– Samtidigt kan han ju inte be sitt lag åka runt och förlora med flit för att de ska lära sig att hantera förluster, heller. Med allt det sagt ska han ju känna press i år. Han har på något sätt lyckats men ändå inte lyckats med Hudik.

Mikael Mjörnberg tror att det här blir 33-åringens fjärde och sista chans att ta upp Hudik.

– Det fanns ju ett intresse från Kalmar till den här säsongen, men klubben var väldigt tydliga med att de inte tänkte släppa honom. Men jag tror det här blir sista säsongen för honom, oavsett hur det går. Antingen blir han värvad till en hockeyallsvensk klubb, eller så kommer han inte få vara kvar ändå.

Lagen som vill till HockeyAllsvenskan

I den norra serien väntas framför allt Bodens HF bli utmanaren till Hudiksvall. Norrbottningnarna har värvat profiler som Niclas Burström, August Tornberg och Radek Muzik i en satsning som de hoppas ska ge en plats i HockeyAllsvenskan.

– Det här är en satsning som gäller över tid. Det är ett nytt styre i klubben och de har jobbat mycket med det här. Man kan titta på truppen och tänka "wow", men det som man gjort på senare år är framför allt att jobba med organisationen. De tillsatte Jens Hellgren som sportchef och rekryterade till andra tunga roller innan de började bygga laget, förklarar Mjörnberg.

– Ja, målbilden är HockeyAllsvenskan men om det sker i år, om två år eller tre år... Det spelar ingen roll, så länge de når dit till slut. De är organisatoriskt rustade för det, och ska inte göra som exempelvis Vimmerby HC som gick upp och så får man se om det finns pengar för det. Boden jobbar långsiktigt.

Niclas Burström gör comeback. Foto: Bildbyrån.

Om Boden är Hudiksvalls främsta utmanare på pappret finns det två lag som kan bli potentiella uppstickare: Lindlövens IF och IF Sundsvall Hockey.

– Framför allt har de ju pekat ut sig själva som utmanare. Båda vill gå upp.

– Sundsvall har ett bra lag och det finns rutin, men de har inte bredden för att räcka till hela vägen.

– Lindlöven har däremot byggt i tysthet i flera år och har fått en kontinuitet på ett imponerande sätt. De har fått behålla i princip hela laget förutom Sebastian Falk, men honom har de ersatt på ett bra sätt.

Experten menar att klubben utvecklats i rätt riktning de senaste åren.

– Backar vi fem, sex år så gjorde de bra saker men spelarna gick till andra, större, lag. Men så är det inte nu. Tappar de spelar nu är det till HockeyAllsvenskan. Inom HockeyEttan har de flyttat fram positionerna rejält, och de har ett annat anseende nu.

Kan de på allvar utmana om att gå upp?

– Nej, de kommer inte heller räcka till. Men de är väldigt bra. Bättre än folk ger dem credd för.

Getingboet i söder - fyra lag pekas ut

I den södra serien är det som vanligt mer ovisst. Tingsryds AIF och Borås HC är två klubbar som lyfts fram som favoriter, men Mikael Mjörnberg vill inte isolera de två lagen som de hetaste kandidaterna till uppflyttning.

– Om vi tar Borås som exempel så har de i princip gjort det Visby/Roma gjorde förra säsongen. De har byggt ett lag med tuffingar och mycket karaktär. Ett lag som inga kommer vilja möta i ett slutspel. Det är ett lag som är byggt för att vara bra i slutspelet.

– Tingsryd har fått behålla i princip allt förutom Valdemar Vesterlund och har adderat spets i Filip Barklund och Kim Tallberg och backen Arvid Bergström.

En av utmanarna hittar vi i Norrköping.

– Jag skulle säga att HC Vita Hästen har den stjärntätaste truppen. De har ett lag som är jätteglänsande och brett om vi ser till namnen - men där måste man ställa sig frågan: Vem ska spela i fjärdekedjan?

– De förköpte sig ifjol och sabbade egentligen slutspelet på grund av det. Nu har de sagt att de byggt klart sitt lag från start och har inte sparat pengar för att förstärka senare.

– Jag tycker helt klart de ska vara med i diskussionerna, i alla fall.

Kim Tallberg är tillbaka i Tingsryd efter fem år på andra håll. Foto: Bildbyrån.

Ett annat lag som smyger litegrann i bakvattnet är Karlskrona HK.

– De ska också vara med i snacket. Jag skulle säga att det är de här fyra lagen som i första hand kommer göra upp om det.

– Karlskrona har visserligen tappat fyra av de som var topp-fem i interna poängligan förra säsongen, men sportchefen Hampus Melén har värvat jättesmart. Han har en tydlig tanke i hur han värvar och gör det bra. De har fokuserat på att få in kraft och har plockat in lliot Ekefjärd (som anslöt sent under förra säsongen) och Malte Sjögren om jag ska lyfta två exempel på det.

– Ifjol levde de lite för mycket på talangfulla spelare som var nära HockeyAllsvenskan, och det har gjort att Melén behövt bygga om i år. Nu tycker jag han har åtgärdat det som brast ifjol.

Du har pekat ut fyra favoriter - finns det något lag som kan stöka till det för de här fyra?

– IF Troja-Ljungby kommer ju vilja vara med. Men de har ett helt nytt lag och är svårbedömda. Tyresö/Hanviken kommer vara bättre än ifjol. De har en bredare spets och ett tyngre lag. Men gå upp? Nej, det kommer de inte göra.

– En joker som däremot skulle kunna blanda sig är Tranås AIF - om de får till det på backsidan, varnar HockeyEttan-exprten

Stor premiärkväll ikväll

HockeyEttan smygstartade i onsdags, men det är ikväll säsongen drar igång på allvar, med tre matcher i den norra serien och sju i den södra.

Lag 1-6 till de båda serierna går direkt till kvartsfinal, medan lag 7-10 får spela play-in. Lagen möts sedan i sina interna slutspel fram tills dess att man får fram ett lag från det norra slutspelet och ett från det södra, som möts i en helt avgörande finalserie i bäst av fem matcher där vinnaren tar klivet upp i HockeyAllsvenskan.