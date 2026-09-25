16-åringens drömchans - får träna med Brynäs A-lag

Caesar Dahllöf (ej på bild) får chansen med Brynäs under fredagen.

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Brynäs IF har gått som tåget i U18 Nationell och har vunnit samtliga matcher så här långt. Inte minst har de båda poängsprutorna Leon Roos och Joakim Dahl fått stor uppmärksamhet för sin produktion. Men bakom de båda finns även en väldigt intressant back.

Nämligen Caesar Dahllöf.

16-åringen har gjort tio poäng på fem matcher i U18 Nationell och var även kapten för Brynäs U16-lag förra säsongen. Under fredagen kommer 16-åringen också få en häftig chans. Enligt våra uppgifter får han nämligen chansen att träna med Brynäs SHL-lag.

Caesar Dahllöf får chansen med Brynäs A-lag

För att sätta det i perspektiv så spelade han U16-hockey så sent som i våras. Nu ett par månader senare får han alltså istället chansen med A-laget. Talangen är en spelskicklig back som är bra i både defensiv och offensiv zon.

Även den lika gamla backen Axel Sjulander ska vara med på dagens träning. Han kom till klubben från Täby inför den här säsongen.

Caesar Dahllöf är barnbarn till Brynäslegendaren Hasse Dahllöf. Han kom till klubben inför säsongen 24/25 från Gävle GIK och får nu göra sin första träning med A-laget.