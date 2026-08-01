Erik Granqvist tar avstånd från Färjestads värvning av Cal Foote.

Foto: Maxim Thore/Bildbyrån & Noah K. Murray/AP Photo/Alamy

I två dagar var Cal Foote en Färjestad-spelare. Han värvades i tisdags men sedan klubben mötts av kraftfulla reaktioner från både medlemmar och supportrar samt sponsorer och politiker valde klubben i torsdags att riva backens kontrakt och gå skilda vägar .

Bakgrunden till kontroversen är Cal Footes inblandning i JVM-skandalen 2018 där fem spelare från Kanadas lag åtalades misstänkta för sexuella övergrepp mot en ung kvinna. Skandalen ledde till en uppmärksammad rättegång i Kanada, men förra sommaren friades samtliga spelare och domaren angav bristfällig bevisning som en anledning till frikännandet.

Sportdirektören Rickard Wallin har därefter förklarat hur klubben resonerade när de värvade Foote – samt vad som ledde till att de rev kontraktet.

Erik Granqvist: "Förstår nog vad jag tycker om det här"

Någon som däremot inte har varit inblandad i diskussionerna om Cal Foote är Erik Granqvist. Profilen, som också är känd från TV där han är expert för Viaplay, är målvaktsansvarig i Färjestad. Nu tar han ett tydligt avstånd från värvningen av Cal Foote.

I ett svar på X skriver Granqvist följande om situationen:

”Inte på något sätt tillfrågad eller inblandad i värvningen. Alla som läst min & (Johan) Esks bok ”Inkilad - om dolda övergrepp i idrottens skugga” förstår nog vad jag tycker om det här. Det har jag varit väldigt tydlig med senaste dagarna vilket flera andra också verkar ha varit.”

Erik Granqvist var både målvaktstränare och assisterande tränare i Färjestad mellan 2006–2014 men återvände till klubben förra året och blev målvaktsansvarig i FBK. Under flera års tid har Granqvist bekämpat kulturen inom idrotten efter att han själv öppet berättade om ett övergrepp under en inkilning som han var med om i början av sin karriär. Därefter har han tydligt velat stoppa både inkilningar och tystnadskulturen inom hockeyn.