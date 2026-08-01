Collin Graf belönas efter starka säsongen i San Jose Sharks.

Foto: Robert Edwards-Imagn Images

Collin Graf gick odraftad som ung men NHL-klubbar började sedan få upp ögonen för forwarden när han flyttade till college. I NCAA gjorde Graf stor succé och öste in poäng där han bland annat var en finalist till Hobey Baker Award, priset som går till collegeligans bästa spelare, två år i rad.

2024 fick Collin Graf sedan ett NHL-kontrakt med San Jose Sharks och klev direkt in och fick debutera i världens bästa hockeyliga. Säsongen 2024/25 inledde han med spel i farmarligan och varvade sedan spel i AHL med att bli uppkallad till Sharks under perioder. Han stod för 35 poäng på 40 AHL-matcher samt elva poäng på 33 NHL-matcher den säsongen.

Collin Grafs nya lön i San Jose Sharks

Förra året fick 23-åringen till slut en ordinarie plats i Sharks laguppställning och tog verkligen chansen. Collin Graf fick sitt genombrott på NHL-nivå och var en väldigt nyttig och uppskattad spelare för San Jose. Han sköt 21 mål och stod för 46 poäng på 81 matcher. Därmed kom Graf trea i interna skytteligan bakom stjärnorna Macklin Celebrini och Will Smith. Grafs +6 var också den tredje bästa noteringen i laget.

Efter säsongen har forwarden däremot blivit restricted free agent och saknat kontrakt inför den kommande säsongen. I natt enades dock Collin Graf och San Jose Sharks om ett nytt kontrakt. Parterna har kommit överens om ett treårskontrakt med en årslön på 4,25 miljoner dollar (drygt 40 miljoner kronor). Avtalet har då ett totalt värde på över 121 miljoner kronor.

– Collin var en stor del av vårt lags lyft under förra säsongen där han var en effektiv boxplay-spelare och hans mångsidighet var väldigt värdefullt för oss. Hans attityd och hårda jobb är en stor anledning till att han tog ett stort steg i sin utveckling förra säsongen och han fortsätter att vara en viktig spelare i vårt unga lag. Vi är glada att Collin blir kvar i laget för de kommande säsongerna, säger general managern Mike Grier i ett uttalande på klubbens hemsida .

Collin Graf har hittills i sin NHL-karriär spelat 121 matcher och gjort 59 poäng för San Jose Sharks.