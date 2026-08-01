NHL-svenskarna som fortfarande är free agents
NHL

NHL-svenskarna som fortfarande är free agents

Publicerad 01 augusti 2026 09:00
Robin Olausson
Robin Olausson
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Free agent-marknaden i NHL har varit öppen i en månad.
Det är då fortfarande sex svenskar som saknar kontrakt inför den kommande säsongen.

  • Jagas av Brynäs
  • Uppvaktas av Stanley Cup-mästarna
  • Ryktas återvända till SHL

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Den första juli var det free agent frenzy där alla UFAs i NHL blev tillgängliga att skriva nya kontrakt och byta klubbar. Ett flertal svenskar har sedan sajnat NHL-avtal och flyttat. Det är dock fortsatt ett antal namn som är kvar på marknaden. 

I nuläget är det fem svenska NHL-stjärnor, varav fyra som är UFAs och en som är RFA, som saknar kontrakt inför den kommande säsongen. Även en AHL-svensk står just nu utan ett avtal. 

Ett par av dessa kommer garanterat att skriva nya kontrakt i NHL medan vissa andra eventuellt får blicka mot Europa och kanske till och med till SHL. Här redogör vi för de sex svenskarna som ännu finns kvar på marknaden i Nordamerika. 

Läs även: De bästa free agents kvar på marknaden

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Den här artikeln handlar om:

Calle JärnkrokJohn KlingbergGustav NyquistÖvergångarAdam BoqvistSimon EdvinssonRedaktionens ValAlexander Nylander