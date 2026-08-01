Jakob Ragnarsson är tillbaka i Almtuna igen.

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Under säsongen 2023/24 lämnade Jakob Ragnarsson sitt Almtuna och flyttade till Djurgården . Han var därefter med under DIF:s resa tillbaka upp till SHL 2025.

Efter avancemanget fick Ragnarsson dock lämna Djurgården. Kontraktet bröts och i stället flyttade backen till Finland och skrev på för HIFK. Efter att ha spelat i Helsingfors under förra säsongen stod det klart att Ragnarsson och klubben gick skilda vägar .

Nu är Jakob Ragnarsson hemma igen. 26-åringen återvänder till HockeyAllsvenskan och skriver på för Almtuna igen.

– Det är riktigt roligt att vara tillbaka i Almtuna. Klubben betyder mycket för mig och det känns inspirerande att få dra på sig Almtuna-tröjan igen. Jag hoppas att få se mycket folk i hallen i vinter, säger Ragnarsson på klubbens hemsida .

Jakob Ragnarsson får pappa Marcus Ragnarsson som tränare i Almtuna

Jakob Ragnarsson har tidigare spelat 242 matcher för Almtuna över två sejourer. Nu är tillbaka i klubben för tredje gången. Han kommer nu också återigen att få pappa Marcus Ragnarsson som tränare i Uppsala-klubben.

– Jakob är en viktig pusselbit i lagbygget som stärker upp våran backsida rejält. Stark och stabil, bra spelsinne och en fin skridskoåkare. Jag tycker han gjorde det bra i Helsingfors och håller hög allsvensk klass men jag är övertygad om att han har mer i sig och kan utvecklas ytterligare hos oss, säger sportchef Jonas Almtorp.

Jakob Ragnarsson har SK Iron som moderklubb men spelade i Almtuna från ung ålder. Han gick där hela vägen från ungdomslagen till A-laget och blev ordinarie i HockeyAllsvenskan. 2019 värvades Ragnarsson till Rögle i SHL men han fick endast spela fyra matcher i klubben innan han lämnade och i stället skrev på för Timrå . Där var han med och förde upp Timrå till SHL 2021 men lämnade därefter för spel i Almtuna igen innan han gick till Djurgården 2024.

Totalt under sin karriär har Jakob Ragnarsson spelat 358 matcher i HockeyAllsvenskan och noterats för 97 poäng.