Tommy Novak sajnar ett nytt avtal med Pittsburgh.

Foto: Nico Ilic/freshfocus/Bildbyrån

2025 trejdades Tommy Novak från Nashville Predators till Pittsburgh Penguins. Där studsade han sedan tillbaka efter att ha haft en tung säsong i Nashville dessförinnan.

Förra säsongen stod Novak för 42 poäng på 82 matcher för Pittsburgh och var en nyttig spelare i laget. Han blev sedan uttagen till Hockey-VM med USA. Där var han också framträdande och bidrog med åtta poäng (1+7) på åtta matcher innan USA blev utslagna av rivalen Kanada i kvartsfinal. Novak blev intern poängkung i USA under VM.

Tommy Novak förlänger med Pittsburgh Penguins

Tommy Novak har redan kontrakt med Pittsburgh Penguins över den kommande säsongen. Redan nu väljer dock klubben att säkra upp centern från och med 2027 och framåt. Parterna har nämligen enats om ett treårskontrakt med en lönetaksträff på 4,65 miljoner dollar (drygt 44 miljoner kronor) per säsong. Avtalet är totalt värt nästan 133 miljoner kronor.

– Det var nog ett par veckor sedan som de hörde av sig till mina agenter och allt gick ganska snabbt därifrån. Det här är ett ställe där jag verkligen vill vara. Att kunna gå in i säsongen och inte behöva tänka på det alls utan bara kunna fokusera på att spela så bra jag kan, det är något som jag värdesätter. Det är också en bra deal och mycket pengar för mig, säger Novak till nhl.com och fortsätter:

– Det är tydligt att de tror mig och ser mig som en värdefull del av laget. Det känns grymt och jag är väldigt glad. Det har varit roligt att spela i Penguins och jag är glad att få stanna här framöver också.

Resan till NHL

Tommy Novak draftades av Nashville Predators i tredje rundan 2015. Han tillbringade sedan fyra år på college innan han tog klivet till AHL i Nashvilles organisation. Efter ett par år i farmarligan fick Novak göra NHL-debut under säsongen 2021/22 och året därpå tog han en ordinarie plats i Nashville sedan han fått sitt genombrott på NHL-nivå. Novak gjorde nämligen 43 poäng på 51 matcher och kom trea i interna poängligan säsongen 2022/23.

Novaks bästa säsong i NHL kom 2023/24 när han gjorde 18 mål och 45 poäng på 71 matcher. Han hade dock sedan en tyngre säsong 2024/25 vilket ledde till att han trejdades bort av Nashville. I Pittsburgh Penguins har han dock hittat tillbaka till formen och är nu kontrakterad till 2030.