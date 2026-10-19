KLART: Emil Sylvegård återvänder till SHL

Emil Sylvegård vänder hem till Malmö.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Efter att ha varit klubblös hela sommaren och hösten är Emil Sylvegård nu klar för en återkomst till svensk ishockey.

I väntan på en ny klubb har Sylvegård tränat med Malmö Redhawks juniorlag. Nu står det också klart att profilen återvänder till Malmö och är klar för SHL-spel den här säsongen.

– Det är riktigt kul att vara tillbaka i Malmö igen. Malmö är där hjärtat alltid har varit. Det är hemma, och jag ska göra allt för Malmö, säger Emil Sylvegård i ett uttalande på klubbens hemsida.

Parterna har kommit överens om ett korttidskontrakt och Emil Sylvegård ansluter med omedelbar verkan, meddelar Malmö. Det framgår dock inte hur länge avtalet gäller.

– Emil känner klubben, vet vad som krävs här och kommer in med energi och erfarenhet. Med de bortfall vi har på forwardssidan känns det bra att kunna få in en spelare som kan hjälpa oss här och nu, säger Oscar Alsenfelt.

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