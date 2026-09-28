Emil Sylvegård har tränat med Malmös juniorlag.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Förra året lämnade Emil Syvlegård svensk hockey och blev därefter ligamästare för första gången i karriären. Han valde spel i finska Tappara och var sedan med på klubbens resa, med Rikard Grönborg som tränare, till att återigen vinna FM-guld .

Efter guldet stod det klart att Emil Sylvegård lämnade Tappara och därefter har 33-åringen ännu inte gjort klart med en ny klubbadress. Det har snart gått ett halvår men Sylvegård är ännu klubblös och finns tillgänglig på marknaden.

Emil Sylvegård tränar med Malmö Redhawks juniorer

Nu rapporterar Sydsvenskan att Sylvegård tränar med Malmö Redhawks U20-lag för att hålla igång medan han väntar på att få en ny arbetsgivare.

”Pratar med lite olika lag men inget konkret”, säger Sylvegård i ett sms till Sydsvenskan.

I nuläget ska en återkomst till Malmö Redhawks dock inte vara aktuell, uppger tidningen.

Emil Sylvegård har spelat 542 SHL -matcher under sin karriär. Han gjorde två säsonger i Luleå följt av två säsonger i Linköping innan han vände hem och spelade fem säsonger hemma i Malmö Redhawks. Det blev därefter två säsonger i Växjö Lakers för Sylvegård innan han flyttade utomlands för spel i Tappara under den föregående säsongen 2025/26.

Än är Sylvegård inte nära någon ny klubb utan han väntar fortsatt på sin nästa destination. 33-åringen får då hoppas att marknaden öppnar upp sig igen under hösten då lag eventuellt drabbas av skador alternativt söker att ändra i truppen. Det är dock oklart ifall Sylvegård främst siktar på spel i Sverige igen eller om han vill fortsätta utomlands under årets säsong.

Förra säsongen noterades Emil Sylvegård för 16 poäng på 48 matcher i Liiga .