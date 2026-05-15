Emil Sylvegård lämnar – efter första guldet

Emil Sylvegård fick nyligen vinna sin första ligatitel i karriären.

Nu kommer beskedet att 33-åringen lämnar Tappara.

Emil Sylvegård lämnar Tappara efter att ha blivit mästare med Tappara.

För bara två dagar sedan blev Emil Sylvegård ligamästare för första gången i sin karriär. Sylvegård var en viktig spelare för Tappara på vägen till deras FM-guld i Liiga. Sylvegård, som har blivit en publikfavorit i Tammerfors, var med när Tappara hämtade upp 0-2 i matcher till 2-2 och vände 2-3 till 4-3 i matcher för att vinna guld sedan laget besegrat KooKoo med 2-1 i både match sex och match sju.

Det är däremot det sista som Emil Sylvegård gör i Tappara-tröjan.

Under fredagen börjar Tappara tacka av personerna som lämnar klubben efter guldet. Först ut att bli avtackade är tränarstaben med svenskarna Rikard Grönborg, Anders ”Ante” Karlsson och Peter Popovic. Alla tre har redan gjort klart med framtida uppdrag. Grönborg ska återvända till Tre Kronor medan ”Ante” Karlsson är klar som tränare för Linköping och Popovic vänder hem till Västerås för att bli sportchef.

Emil Sylvegård blir avtackad av Tappara

Strax efter att tränarna har blivit avtackade meddelar Tappara också att den första spelaren lämnar klubben efter guldet. Det blev bara en säsong i Tappara för Emil Sylvegård som nu lämnar klubben. Den 33-årige skåningen stod för 16 poäng på 48 matcher i Liiga under grundserien. Sedan noterades han för 1+1 under 18 slutspelsmatcher. Under säsongen var Emil Sylvegård också inblandad i en uppmärksammad sekvens där han deltog i ett ”uppgjort” slagsmål mot Antti Tyrväinen. Sylvegård blev avstängd i två matcher efter slagsmålet.

Emil Sylvegård har spelat 542 SHL-matcher tidigare i sin karriär. Där har han spelat för klubbar som Luleå, Linköping, Malmö och Växjö. Det är ännu inte känt var Sylvegård kommer att fortsätta sin karriär.

