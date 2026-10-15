Skadad i jättekrossen – efter tung smäll: "Ingenting bra"

Hugo Pettersson klev av skadad efter smällen från Glenn Gustafsson.

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Det var inget snack om saken i Malmö Arena under torsdagskvällen.

Malmö Redhawks vinner med hela 6-0 hemma mot Örebro. Det var en dominant insats av hemmalaget som också vann skotten med hela 35-14.

Carl Persson gav Malmö ledningen i första perioden men det var i andra perioden som siffrorna rann iväg. Örebro drog på sig flera utvisningar och Carl Persson kunde sätta sitt andra mål i matchen för 2-0 i spel fem-mot-tre. Därefter delade Örebros Glenn Gustafsson ut en tung tackling på Hugo Pettersson i Malmö.

Hugo Pettersson utgick skadad för Malmö i krossen

Pettersson var märkbart skakad av smällen och fick hjälpas av isen. Gustafsson blev utvisad två minuter för "boarding" efter smällen och i det efterföljande PP-spelet kunde Malmö utöka till 3-0 när Janne Kuokkanen satte sitt första mål för säsongen.

Därefter fullbordade Carl Persson ett hattrick för 4-0 i matchen innan periodens slut.

– Det är såklart skönt att det lossnar lite för egen del här också. Vi är aktiva hela tiden, vinner tillbaka puckar och är där på varje retur. Vi hjälper varandra på ett helt annat sätt, säger Persson till TV4 och fortsätter:

– Jag vet nog inte när vi var så här överlägsna senast. Det är inget som jag har på minnet i varje fall. Det är skönt att vi får utdelning också. Det är en klar förbättring.

Örebros besvikelse: "Vi gör ingenting bra"

Skotten var hela 29-5 till Malmö efter två perioders spel och även om Örebro spottade upp sig lite i tredje perioden blev siffrorna bara än större. Peter DiLiberatore satte sitt första SHL-mål för 5-0 och Oscar Eklind fastställde sedan slutresultatet genom att skjuta 6-0 för Malmö.

Det var sedan rejält missnöjt i Örebro efter storförlusten.

– Vi gör ingenting bra förutom att blocka skott. Passningsspelet är dåligt. Vi kommer inte samlat, vi jobbar inte tillsammans... vi jobbar för dåligt i hemgångarna, säger Patrik Karlkvist till TV4.

Malmö – Örebro 6–0 (1-0,3-0,2-0)

Malmö: Carl Persson 3, Janne Kuokkanen, Peter DiLiberatore, Oscar Eklind.

Örebro: –