Järnkrok saknas – Brynäs kallar tillbaka lånen

Calle Järnkrok saknas – då har Brynäs plockat tillbaka lånespelarna.

Foto: Bildbyrån/Montage

Calle Järnkrok har återvänt hem till Brynäs efter 13 år i NHL. Under lördagens premiär gjorde han då comeback i SHL när Brynäs förlorade med hela 7-2 borta mot regerande mästarna Skellefteå .

Efter premiärmatchen har Järnkrok dock inte tränat med Gävlelaget och hans status inför tisdagens bortamatch mot Linköping har därför varit oklar. Nu står det dock klart att Calle Järnkrok missar kvällens match.

Calle Järnkrok saknas i Brynäs – lånespelarna ersätter

Järnkrok saknas nämligen i laguppställningen för Brynäs och kommer med andra ord inte till spel mot LHC. Med Järnkrok borta väljer Brynäs därför att kalla tillbaka Charlie Forslund och Leo Sundqvist från sina lån hos Almtuna . 20-årige Forslund går in i fjärdekedjan med Linus Ölund och Axel Jonsson Fjällby och får därmed göra SHL-debut. 19-årige Sundqvist tar dock plats i laget som 13:e forward.

På Järnkroks plats kliver 19-årige Gustav Hillström upp som center i andrakedjan mellan Oskar Lindblom och Anton Rödin. Förutom Calle Järnkrok saknar Brynäs också Milton Gästrin, Victor Johansson och Nicklas Bäckström.

Brynäs byter också målvakt då Magnus Chrona kliver in i kassen i stället för Erik Källgren som blev utbytt i lördagens SHL-premiär.

Leo Sundqvist och Charlie Forslund blev båda utlånade till Almtuna inför årets säsong. Där har Sundqvist inlett med 1+0 på två matcher medan Forslund noterats för 0+1 på två matcher i HockeyAllsvenskan . Nu får båda chansen att kliva in i hetluften i SHL.

Linköping å sin sida gör en ändring i laget då Johan Södergran kliver in i fjärdekedjan bredvid Johan Johnsson och Arvid Degerstedt. Adam Hofbauer flyttades då ner som 13:e forward medan Zion Nybeck lämnas helt utanför truppen.