Här är Björklöven unika: "Ser det bara som en fördel"

Axel Ottosson, Lucas Wallmark och Marcus Björk ingår i Björklövens unika kaptensgrupp.

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Efter flera år av besvikelse och motgångar lyckades Björklöven i våras till slut ta klivet tillbaka upp till SHL . I år spelar därmed "Löven" i högsta serien igen för första gången på 25 år. Då blev det också seger direkt för nykomlingen som vann med 3-0 borta mot Djurgården i Avicii Arena under lördagens premiäromgång i SHL.

För Umeåsonen Axel Ottosson, som var lagkapten vid vårens avancemang, är det en dröm som har gått i uppfyllelse att få spela i SHL med sitt Björklöven.

– Det har varit en lång väntan, det är nästan så att man får nypa sig lite i armen. Det har ju varit nära många gånger och det är många uppe i Umeå som har sett fram emot den här säsongen länge. Det är inspirerande såklart att äntligen få vara tillbaka i SHL, säger Ottosson till hockeysverige.se.

Björklöven har satsat för att gå upp till SHL under flera års tid och står därmed redo för att etablera sig. Även om det såklart är häftigt att spela i SHL är Axel Ottosson också tydlig med att laget gör en stark push för att också bli kvar i SHL över en lång tid framöver.

– Vi ska komma upp och inte be om ursäkt för oss själva utan vi ska verkligen ta för oss och visa att vi hör hemma i SHL. Det är klart att som nykomling är det alltid tufft men vi har tydliga mål inom laget och vi kommer gå ut och köra från start.

Axel Ottosson fick till slut äntligen föra upp sitt Björklöven till SHL.

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Flera Umeå-killar i Björklöven: "Det är jäkligt kul"

Björklöven har också en stark Umeå-prägel på truppen som nu spelar i SHL. Förutom Axel Ottosson har "Löven" även tre ytterligare egna produkter i ungefär samma ålder. Lucas Wallmark (född 1995), Lucas Ekeståhl Jonsson (1996) och Marcus Björk (1997) gör Axel Ottosson (1996) sällskap som Umeåkillar med Björklöven som moderklubb. I den yngre generationen finns även 19-årige Philip Hemmyr på kontrakt som också är fostrad i "Löven".

Det måste ju vara lite speciellt att ha flera spelare i ungefär samma ålder som alla fostrats i klubben och nu ska spela i SHL?

– Ja, det är många av oss som har spelat mycket ungdomshockey ihop och gjort många timmar på landhockeybanan tillsammans. Det är jäkligt kul att vi är några stycken från Umeå som är i omklädningsrummet och kan driva det framåt, säger Axel Ottosson och fortsätter:

– Det var Tegs centralskola där egentligen alla vi har gått hockeyklass när vi var yngre. Vi var och spelade landhockey där ute på den rinken, som fanns där då, så fort tillfället gavs. Det är kul att vi är återsamlade nu.

Lucas Wallmark är hemma igen – och leder "Lövens" unika kaptensgrupp.

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Lucas Wallmark: "Tror inte många andra SHL-lag har det"

Axel Ottosson har tidigare varit lagkapten för Björklöven under två säsonger men inför SHL-återkomsten har hemvändande Lucas Wallmark tagit över "C:et".

– Det är en otroligt duktig hockeyspelare och en fantastisk människa. Det är klart att vi är väldigt glada att han ville komma hem och vara med på den här satsningen, säger Axel Ottosson.

För Lucas Wallmark har det också varit speciellt att komma hem till ett Björklöven som har en så stark lokal prägel på truppen.

– Det är rätt mäktigt, faktiskt. Jag tror inte att det är så många andra lag i SHL som har så många spelare från samma ställe. Det är jäkligt skoj. Många av oss har växt upp tillsammans i Umeå, så det ger ju allt en extra krydda, säger Wallmark till hockeysverige.se.

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Marcus Björk, också från Umeå, ingår även i kaptensgruppen.

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Axel Ottosson: "Häftigt att vi tre kan vara kaptener"

Något som också är unikt med Björklövens lag är att tre av fyra kaptener även är fostrade i klubben. Lucas Wallmark som lagkapten samt Axel Ottosson och Marcus Björk som assisterande kaptener har alla Björklöven som moderklubb. I kaptensgruppen återfinns även stockholmaren Albin Lundin, annars kommer resten av lagets kaptener från Umeå.

– Det är nog inte så vanligt att ha så många från stan som också är kaptener. Det är en rolig väg som de har gått och vi är extremt laddade, säger Lucas Wallmark.

– Vi har ju sprungit mycket i arenan när vi var små och känner den utan och innan. Det är klart att det är häftigt att vi tre kan vara en del av den gruppen. Sedan har vi många andra fina ledare också i laget som inte har en bokstav. Vi är taggade på att dra igång nu, säger Axel Ottosson.

Det här uppdraget betyder ju såklart lite mer för er tre, kan ni dra nytta av det som lag också?

– Självklart, det kan vara positivt att ha en grupp som verkligen brinner för klubben och staden och allt runt omkring också. Det ser jag bara som en fördel, säger Ottosson.

I och med återkomsten till SHL får rivaliteten med Skellefteå nytt liv. Axel Ottosson, och resten av Umeå-killarna, har då redan ritat in 24 oktober i kalendern, när Björklöven och Skellefteå möts för första gången under årets SHL-säsong.

– Vi som är från Umeå försöker printa in det i omklädningsrummet vad de matcherna kommer att betyda. Det är klart att de kommer att vara speciella, avslutar Axel Ottosson med ett snett leende.