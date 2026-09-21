Ellioth Lahtinen fick chansen med Brynäs A-lag.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

Brynäs IF hade en tung premiär på bortaplan mot Skellefteå AIK. Med förlusten bakom sig är laget nu tillbaka i Gävle och tränade under måndagen i Monitor ERP Arena. Då fanns också en ung talang med på träningen. Det handlar om Ellioth Lahtinen, 17 år.

Backen, som ursprungligen kommer från Tierp, gör sin fjärde raka säsong i klubben. Förra säsongen blev det 15 matcher i landslaget och den här säsongen startade med Hlinka Gretzky Cup.

Under måndagen fick han alltså även känna på spel med seniorerna.

Ellioth Lahtinen tränade med Brynäs

Ellioth Lahtinen har gjort en assist på sina första sju matcher i U20 Nationell. Enligt Gefle-Dagblad spelade han under träningen i ett backpar med Christian Djoos. Det återstår nu att se om det var ett tillfälligt inhopp eller om det kommer fler chanser med SHL-laget. Den enda spelaren född 2009 som har fått spela seniorhockey är hittills Milan Sundström.

Saknades på Brynäs träning gjorde Calle Järnkrok. Forwarden spelade närmare 17 minuter i lördags men kom alltså inte till spel under ispasset.