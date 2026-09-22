Erik Andersson kliver ner i Hockeyettan.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Erik Andersson har gått klubblös sedan han lämnade Växjö Lakers i våras. Under sommaren och lågsäsongen har han dock tränat med Borås Hockey i väntan på den nya säsongen.

Nu skriver 32-åringen också på för Borås. Erik Andersson tecknar ett korttidsavtal med Hockeyettan-klubben som gäller fram till sista oktober. Veteranen kommer således att vara med och spela direkt för Borås i seriepremiären mot Halmstad Hammers på fredag.

– Jag och Erik har haft en fin dialog över tid och det här är en bra lösning för båda parter. Vi får tid att känna på varandra och fortsätta den bra dialogen, förutsatt att inget högre upp blir aktuellt för Erik. Samtidigt får vi tid att arbeta med extern finansiering för att förhoppningsvis kunna knyta Erik till oss på längre sikt, om den möjligheten finns längre fram, säger GM Christoffer Holst på klubbens hemsida .

Erik Andersson klar för Borås HC i Hockeyettan

Erik Andersson tränade med Borås även förra året innan han skrev på för danska Rungsted Seier Capital. Där spelade han dock endast nio matcher innan forwarden fick ett SHL-kontrakt med Växjö Lakers där han spelade under resten av fjolårssäsongen.

Nu har Borås dock till slut rott drömvärvningen i hamn.

– Under tiden han har tränat med gruppen har Erik visat att han är en väldigt bra ledare. Han ställer höga krav, vet vad som krävs i den dagliga verksamheten och vad som behövs för att vara som bäst när det gäller som mest. Det syns också tydligt i hans meriter och de lag och framgångar han har bakom sig. Vi får inte bara in en väldigt bra hockeyspelare, utan också en ödmjuk människa med starka ledaregenskaper. En trygg person att luta sig mot när det blåser. Vi tackar Erik för förtroendet och är väldigt glada över att han ser Borås Hockey som ett bra alternativ här i starten av säsongen, säger Christoffer Holst.

Erik Andersson har spelat 507 SHL-matcher för HV71 , Rögle , Timrå och Växjö under sin karriär. Han var då med och vann SM-guld med HV71 2017 samt spelade SM-final med Rögle 2021. Nittorpssonen har även gjort 85 matcher i HockeyAllsvenskan med Västerås och Björklöven .

Till årets säsong inleder 32-åringen dock alltså i Hockeyettan.