Kritiserad och utbytt direkt: "Jag hade lyft luren"

Erik Källgren fick en mardrömsstart även på 2026/27.

Foto: Bildbyrån (montage).

Det är många synder som känns igen i Brynäs IF från inledningen av förra säsongen, menade TV4:s experter när man under lördagen försökte summera de två första perioderna av SHL-säsongen. Perioder som spelats mot de regerande mästarna i Skellefteå AIK, på bortaplan.

Och ja, med hela 2–6 på resultattavlan är det svårt att säga något annat om Gävle-laget.

– Blickarna kommer att riktas mot målvaktsspelet. Man får inte stopp, man åker runt, man ger dem väldigt mycket yta. Det är dålig backcheck från Jakob Silfverberg som jag inte gillar att se på Victor Stjernborg mål till exempel. Men det är klart att lamporna riktas mot Erik Källgren med tanke på det Brynäs gick igenom under fjolåret då man hade ett totalhaveri på målvaktssidan, säger TV4:s Sanny Lindström i studiosändningen.

För ett år sedan var det Collin Delia som släppte in sex av 17 puckar i premiären mot Växjö, men över stora delar av 2025/26 var Erik Källgren kritiserad. Ändå kastades han nu in från start, med nye Magnus Chrona på bänken.

Det dröjde också endast 40 minuter innan Källgren gjorde plats för sin nye kollega.

Ville inte se ett målvaktsbyte: "Kan inte sälja ut båda"

Målvaktsdraget från Brynäs var dock något som experterna inte hade väntat sig.

– Redan efter femman står Ove Molin och Niklas Gällstedt och pratar om "ska vi byta ut Källgren eller inte?". Man vill ju skydda Magnus Chrona. Han är en rookie på den här nivån, man vill inte slänga in honom nu. Ska man göra det inför tredje perioden... säger Sanny.

– Du kan inte sälja ut båda målvakter nu, för försvarsspelet hjälper inte Källgren, Källgren hjälper inte försvarsspelet. Jag tror inte du vill sälja ut Chrona nu.

Men ja, ett byte blev det, och därifrån började jakten på 3–6. En jakt som istället resulterade i 2–7 bakom Chrona.

– Att ha sex insläppta efter två perioder, att börja säsongen så här för Källgren. Det här är ett jätteproblem för Brynäs. Att måla upp det så här tidigt med det i fjol, jag vågar redan stå fast vid det. Målvaktssidan är något man hade behövt se över innan säsongen. Jag säger inte att de ska vinna åt dig, men du vill i alla fall lita på ettan, det finns en garanti. Det är det inte med Källgren, säger TV4:s Almen Bibic.

– Sen är det dåligt mål före. Två mål ska Robert Hägg ha innan blålinjen. Din defensivt bästa back ska vara bäst i det spelet. Försvaret är ett jättefrågetecken.

Lösningen? "Hade jag varit Alcén hade jag lyft luren"

Efter slutsignalen menar även TV4:s Almen Bibic att Brynäs redan nu bör leta efter en målvaktsvärvning.

– Hade jag varit Johan Alcén (sportchef) hade jag lyft luren till Finland och Helsingfors, där finns Tim Juel, de går dåligt, för att få till och börja planera för det här. Redan nu, med den historiken och det slutspelet Källgren hade. Jag vet inte riktigt om han kan rädda tillbaka det här, säger experten.

Skellefteå – Brynäs: 7–2 (2–1, 4–1, 1–0)

Skellefteå: Oscar Lindberg, Viktor Grahn, Victor Stjernborg, Rickard Hugg, Hudson Fasching, Mikkel Aaagaard, Oscar Vuollet.

Brynäs: Bobby Trivigno, Kieffer Bellows.