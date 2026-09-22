SHL

Uppgifter: Skriver nytt kontrakt

Publicerad 22 september 2026 15:01
Rasmus Kågström
Rasmus Kågström
Redaktör
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Albin Sundsvik har spelat i Rögle sedan 2023.
Nu uppger Aftonbladet att centern är klar för en fortsättning i klubben.

Albin Sundsvik.
Albin Sundsvik.
Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Albin Sundsviks kontrakt med Rögle löper ut efter säsongen. Något avsked från fjolårets SM-finalist ser det emellertid inte ut att bli.

Sundsvik och Rögle ska vara överens om ett nytt flerårsavtal, enligt Aftonbladet, som vidare rapporterar att den 25-årige centern har varit eftertraktad på SHL-marknaden.

Inne på fjärde säsongen

25-åringen kom till Rögle från Skellefteå 2023 och är nu inne på sin fjärde säsong i Ängelholmsklubben. Förra säsongen producerade Sundsvik 17 poäng (6+11) på 52 grundseriematcher samt tio poäng (5+5) på 17 matcher i slutspelet.

Totalt har Sundsvik producerat 55 poäng på 150 grundseriematcher i SHL med Rögle.

Source: Albin Sundsvik @ Elite Prospects

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