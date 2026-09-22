Boros bröderna Hanson: "Lite skämskudde"

Bröderna Henell i utvisningsbåset.

Foto: Privat

Kanske är "historiskt" inte rätt ord, men när Boro/Vetlanda , nykomling i Hockeyettan , träningsspelade mot Västervik fick publiken uppleva något unikt. Med drygt en minut kvar av matchen utvisades Henell, Henell och Henell samtidigt.

Det vill säga Ville, Otto och Olle.

– Jag tyckte att matchen kändes bra. Vi stod upp bra. Sedan var det mycket utvisningar i början av matchen, säger Ville Henell till hockeysverige.se och fortsätter:

– I den andra perioden och i spelet fem mot fem var vi faktiskt överlägsna. Vi spelade riktigt bra. Det känns som att ingen kommer vilja komma hit till vår hemmaborg, för det kommer att vara fajt om poängen när vi spelar på hemmais.

– Inför tredje perioden tyckte jag att vi kändes heta, men då började utvisningarna igen. Till slut blev det att när domaren blåste av för blockering började spelarna åka mot utvisningsbåset utan att de var utvisade. (Robin) Werner fick stå och vifta bort folk som flugor ungefär; "Nej, det är inte ni som ska åka ut nu utan det är bara vanlig tekning". Lite den typen av match blev det, vilket var lite tråkigt.

"Inget vi var superstolta över"

Ville Henell fick två minuter för hakning, medan Otto och Olle Henell fick två minuter vardera för abuse.

– Västervik gjorde en forcering för att få in 5–3-pucken. Då tog jag en hooking. Sedan flyger tvillingbrorsan (Olle) på huvuddomaren och säger att det är en skandal. Jag tystade ändå ner honom, för min utvisning var okej och vi fick ta den. ”Kom så åker vi ut och sätter oss”.

– Jag drog med honom i tröjan. Då hörde jag att storebrorsan (Otto) ryta ifrån på linjedomaren. Då tog linjedomaren storebrorsan med. Då var vi full pott i utvisningsbåset, säger Boro/Vetlanda-backen med ett skratt.

Vad snackade ni om då ni tre satt där?

– Det var faktiskt lite skämskudde, vilket jag må säga, och inget vi var superstolta över. På något sätt blev det ändå en lite rolig grej. Vi sa inte så jättemycket till varandra, men det blev något litet skratt i alla fall.

Har du hört talas om något liknande, att tre bröder har samtidigt hamnat i utvisningsbåset?

– Nej, det är nog första gången. Sedan hade det varit roligare om det varit en fajt eller något, men det är vad det är.

Kanske var det bröderna Hanson i filmen Slap Shot?

– Exakt. Det är det senaste jag sett i alla fall, skrattar Ville Henell.

Bröderna Hanson från Slap Shot-filmerna.

Foto: Heinz Ruckemann/UPI Photo/Alamy

"Domarna var lite stela"

Ville Henell pratade också lite med domaren efter matchen om hur han upplevde det där ute.

– Domarna var lite stela, men jag försökte ändå säga att vi hoppades på bättre toner nästa gång och att de borde prata med oss lite mer om vad som händer.

– Jag vet inte om det är något nytt från Svenska Ishockeyförbundet att man ska plocka för alla reaktioner. Det kändes lite så.

Coach för Boro/Vetlanda är den tidigare finska landslagsspelaren Teemu Elomo.

– Han tyckte att det var bra så länge vi spelade fem mot fem. Sedan hade han också lite problem med utvisningarna. Han gav en dålig blick, vilket resulterade i en tvåa det med. Han är lika hetlevrad och tyckte nog att det gick bra i en träningsmatch, men att vi får skärpa till oss när serien börjar på fredag.

Ni är nya i Hockeyettan. Hur går tankarna inför säsongen?

– Det känns väldigt spännande. Jag tycker att vårt lag är byggt väldigt klokt som nykomlingar. Stabila målvakter, stabil backsida och sedan har vi spetsat till det på forwardssidan.

– Sedan hoppas jag att vi kan få med brorsan (Otto) på tåget. Han har lite privata grejer han måste få ihop först. Annars tycker jag det ser väldigt lovande ut och vi spelar en frejdig hockey. Mycket framåtlutat. Teemu gillar fart och säger alltid att vi ska vara bäst tränade, för då kommer vi vinna matcher.

– Det ska bli väldigt roligt att få åka och spela i rediga ishallar. Det var inte i går som jag gjorde det, avslutar Ville Henell.