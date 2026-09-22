David Quenneville.

Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Örebro Hockey startade säsongen med att möta Färjestad BK i lördags. Matchen blev en mardrömsstart för Närkelaget som förlorade med 7-0. Saknades gjorde Örebros toppback David Quenneville, som vann den interna skytteligan förra säsongen, trots att han är back. Anledningen är inte att han är skadad utan att han måste vara ute ur Sverige av skattetekniska skäl.

– Han kommer på torsdag, lagom till hemmapremiären. Om han spelar eller inte är upp till tränarna, men han är redo att köra, så alla möjligheter finns där, säger Henrik Löwdahl.

Kommer väl förberedd

Trots att Quenneville inte kunnat träna med Örebro under försäsongen kommer han väl förberedd för sin sjätte SHL-säsong. Han har varit i Finland och tränat med Vasas A-lag "Sport" som kör i finska högsta ligan samt deras juniorlag för att få så mycket istid som möjligt.

Örebro har en scout som bor i Vasa, Freddi Smulter, som möjliggjorde träningsupplägget. Sportchef Löwdahl är övertygad att Quenneville är redo att spela.

– Freddi har krattat med Sport där borta, och löst den här möjligheten. "Q" har fått träna med deras A-lag, juniorlag och även fått vara på is utanför ordinarie träningar. Och han har såklart förberett sig hemma i Kanada innan det.

I Finland har han även gjort sig av med jetlagen från Kanada där sommaren spenderades.

Gjorde näst mest poäng förra säsongen

Förra säsongen gjorde Quenneville 44 poäng på 52 matcher vilket var näst mest av alla backar i hela SHL. Det var bara Jonathan Pudas som gjorde fler poäng, 47 stycken.

Örebro spelar sin hemmapremiär mot IF Björklöven på torsdag.