Andreas Johnson fick utvisning för ”diving” i gårdagens match mellan Färjestad och Skellefteå.

Nu straffas han också av disciplinnämnden och tvingas böta efter filmningen.

– När jag ser klippet ser jag inget onaturligt i fallet, säger Johnson själv.

Andreas Johnson straffas med böter för filmningen. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån & SHL/Skärmdump

Det blev en stökig match i SHL mellan Färjestad och Skellefteå under gårdagen. Det ledde till att tre spelare anmäldes till disciplinnämnden under söndagen. Emil Alba och Max Krogdahl anmäldes efter sitt slagsmål, och stängdes sedan också av i två matcher, medan Skellefteå-forwarden Andreas Johnson anmäldes för filmning.

Det var i början av tredje perioden som Johnson blev utvisad för ”diving”. Han åkte i en duell med FBK-backen Axel Bergkvist i Färjestads defensiva zon och i en närkamp hakar Bergkvist upp Johnson. Skellefteå-spelaren slänger sig då och ligger raklång i luften innan han faller till isen. Domaren, som stod bara någon meter från situationen, valde att utvisa både Bergkvist och Johnson.

Efter utvisningen och anmälningen har domen nu kommit mot Andreas Johnson

Andreas Johnson bötfälls efter filmningen

Disciplinnämnden meddelar att Andreas Johnson har gjort sig skyldig till en filmning. Därför straffas forwarden med 5 000 kronor i böter. Andreas Johnson slår däremot ifrån sig och menar att han inte filmar i situationen.

– Jag kommer i hög fart och försöker komma förbi backen. Jag tappar skäret på min vänstra skridsko och faller därför i duellen. Jag försöker ta mig förbi och har absolut ingen avsikt att vare sig ramla eller förstärka situationen. När jag ser klippet så ser jag heller inget onaturligt i fallet. Jag borde inte bestraffas för att jag tappar balansen i en duell, säger Johnson i ett yttrande till disciplinnämnden.

Det är andra gången den här säsongen som Andreas Johnson straffas med böter av discplinnämnden. I september tvingas han också böta 5 000 kronor för att inte ha burit tandskydd i en match mot Örebro.

