Tre SHL-spelare anmäls till disciplinnämnden

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Tre spelare anmäls till disciplinnämnden efter gårdagens match mellan Färjestad och Skellefteå.

Max Krogdahl och Emil Alba riskerar avstängning efter sitt slagsmål medan Andreas Johnson anmäls för en filmning.

Andreas Johnson, Max Krogdahl och Emil Alba riskerar ytterligare bestraffning. Foto: Bildbyrån

Det blev en händelserik match i Karlstad i går som Skellefteå till slut vann med hela 6-2 sedan Jonathan Pudas haft show med två mål och två assist.

Under söndagsmorgonen meddelar nu SHL på sin hemsida att tre spelare anmäls till disciplinnämnden efter matchen mellan Färjestad och Skellefteå. Det handlar om Emil Alba i Färjestad samt Max Krogdahl och Andreas Johnson i Skellefteå som riskerar ytterligare bestraffning för incidenter i gårdagens match.

Max Krogdahl och Emil Alba fick båda matchstraff under andra perioden av matchen sedan de rök ihop rejält. Krogdahl och Alba hamnade i luven på varandra vilket började med att de båda tog tag i varandras visir. Därefter urartade det hela och spelarna delade ut flera slag, med handskar på, mot varandras huvuden. Båda tvingades till en tidig dusch efter slagsmålet men nu riskerar duon alltså även avstängning efter handgemänget.

Andreas Johnson å sin sida anmäls för en filmning i matchen mellan Färjestad och Skellefteå. I början av tredje perioden åkte Johnson i en åkduell med FBK-backen Axel Bergkvist i Färjestads defensiva zon. Bergkvist hakar upp Johnson lite varpå Skellefteå-spelaren slänger sig och ligger raklång i luften innan han faller till isen. Domaren, som står bara någon meter från situationen, väljer att utvisa både Bergkvist och Johnson, FBK-backen för holding och Skellefteå-forwarden för ”diving”. Efter gårdagens utvisning riskerar Johnson nu även att bötfällas efter att ha blivit anmäld för filmningen.

Disciplinnämndens beslut om spelarna kommer senare under söndagen.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects