Andreas Johnson straffas av disciplinnämnden.

Han tvingas böta 5 000 kronor – för att ha spelat utan tandskydd.

Andreas Johnson straffas för att ha spelat utan tandskydd. Foto: TV4/Skärmdump & Jesper Zerman/Bildbyrån

Skellefteå studsade tillbaka efter knocken mot Leksand i torsdags genom att vinna med 3-0 borta mot Örebro under lördagen.

Efter matchen anmäldes dock stjärnforwarden Andreas Johnson till disciplinnämnden för ”Illegal equipment”. Anledningen är att han ska ha spelat utan tandskydd. I anmälan framkom det att Johnson ställt upp för en tekning utan att använda sitt tandskydd och när pucken sedan släpps spelar han också utan skyddsutrustningen.

Andreas Johnson straffas av disciplinnämnden

Nu har beslutet från disciplinnämnden också kommit. Andreas Johnson straffas av nämnden och tvingas böta 5 000 kronor, för att han inte använt sitt tandskydd under gårdagens match.

”Syftet med skyddsutrustning är att skydda spelaren från typiska skaderisker. Det åligger spelaren själv att vid var tid se till att skyddsutrustningen bärs på ett korrekt sätt på isen som uppfyller kravet på skyddsutrustning. Av filmsekvensen framgår tydligt att Johnson inte burit tandskydd”, skriver disciplinnämnden i beslutet.

Disciplinnämnden uppger också i sitt beslut att Johnson har ”avstått från att yttra sig” om händelsen.

Andreas Johnson i Skellefteå är inte ensam om att straffas efter lördagens SHL-omgång. Även Leksands unge forward Tinus Luc Koblar fälls av disciplinnämnden, men för en filmning i gårdagens match mot Luleå. 18-åringen tvingas därför böta 5 000 kronor för ”diving” efter att ha slängt sig lätt i en duell med William Håkansson.

