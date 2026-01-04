Stängs av efter slagsmålet – men får olika straff

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Max Krogdahl och Emil Alba hamnade i slagsmål under matchen mellan Färjestad och Skellefteå.

Nu straffas båda spelarna – och stängs av i två matcher, meddelar disciplinnämnden.

Max Krogdahl och Emil Alba blir båda avstängda efter slagsmålet. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Det var i andra perioden av gårdagens SHL-match mellan Färjestad och Skellefteå som känslorna brusade över för Max Krogdahl och Emil Alba.

Duon ilsknade till rejält och hamnade i slagsmål med varandra. Krogdahl och Alba greppade tag i motståndarens visir och sedan brann den till för de båda. De delade ut flera slag mot huvudet på varandra och fajten varade under en längre stund innan domarna klev emellan och separerade duon. Trots att ingen av spelarna kastade handskarna var det färdigspelat för duon. Både Krogdahl och Alba tvingades nämligen till en tidig dusch efter att ha tilldömts två matchstraff.

Tidigare under söndagen anmäldes sedan Skellefteå-backen och Färjestadsforwarden till disciplinnämnden.

Emil Alba och Max Krogdahl stängs av

Nu har också nämnden kommit med sin dom.

Både Max Krogdahl och Emil Alba fälls för ”fighting” och disciplinnämnden meddelar att båda spelarna stängs av två matcher efter slagsmålet. Krogdahl får däremot ett lite tuffare straff eftersom att han också – förutom avstängningen – tvingas böta 5 000 kronor. Nämnden skriver att Krogdahl straffas hårdare för att han ”håller ett grepp om motspelarens visir som gör det svårare för motspelaren att försvara sig”.

I Albas dom skriver nämnden att det är ”stor skaderisk” medan DN skriver i Krogdahls dom att det rör sig om ”mycket stor skaderisk”, vilket förklarar de olika straffen.

Emil Alba missar därmed Färjestads två kommande bortamatcher mot Malmö och Växjö. Max Krogdahl däremot kommer att vara avstängd i Skellefteås två nästföljande matcher mot Leksand och HV71.

