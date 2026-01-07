Inside Hockey: ”Var fan är Marcus!?”
OS-truppen är offentliggjord. I podcasten Inside Hockey diskuterar Uffe Bodin och Peter Sibner de uttagna spelarna, oroar sig för statusen på Victor Hedman och Gabriel Landeskog – och undrar varför i helskotta Marcus Johansson inte blev uttagen.
Sam Hallam har släppt sin OS-trupp – och den innehöll några uppfriskande skrällar.
I Inside Hockey är Peter Sibner och Uffe Bodin däremot inte nöjda över beslutet att ställa Marcus Johansson utanför truppen. Den rutinerade forwarden upplever just nu sin kanske bästa NHL-säsong i karriären med Minnesota Wild och har dessutom två riktigt fina VM-turneringar i ryggen. Hur kan han inte vara med?
Och hur blir det egentligen med Victor Hedman, som inte spelat på snart en månad efter en operation av armbågen? Kan han hitta formen i tid till OS om han klarar av att spela? Dessutom finns det risk att Gabriel Landeskog missar turneringen efter de oroväckande bilderna i helgen. Vem ska ersätta honom i så fall?
I Inside Hockeys Tre Kronor-special inför OS:
- Linus Ullmarks trist besked spikade målvaktstrion.
- Mattias Ekholms öde.
- Därför förtjänar Oliver Ekman Larsson sin plats.
- Alexander Steen bakom uttagningen av Philip Broberg?
- Sibner förklarar: det kan göra Pontus Holmberg värdefull i OS.
- Därför petades William Eklund och Mikael Backlund.
- Kan Tre Kronor vinna OS-guld?
