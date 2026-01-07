OS-truppen är offentliggjord. I podcasten Inside Hockey diskuterar Uffe Bodin och Peter Sibner de uttagna spelarna, oroar sig för statusen på Victor Hedman och Gabriel Landeskog – och undrar varför i helskotta Marcus Johansson inte blev uttagen.

Marcus Johansson fick inte plats i Sam Hallams OS-trupp, till Uffe Bodins och Peter Sibners förtret. Foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Sam Hallam har släppt sin OS-trupp – och den innehöll några uppfriskande skrällar.

I Inside Hockey är Peter Sibner och Uffe Bodin däremot inte nöjda över beslutet att ställa Marcus Johansson utanför truppen. Den rutinerade forwarden upplever just nu sin kanske bästa NHL-säsong i karriären med Minnesota Wild och har dessutom två riktigt fina VM-turneringar i ryggen. Hur kan han inte vara med?

Och hur blir det egentligen med Victor Hedman, som inte spelat på snart en månad efter en operation av armbågen? Kan han hitta formen i tid till OS om han klarar av att spela? Dessutom finns det risk att Gabriel Landeskog missar turneringen efter de oroväckande bilderna i helgen. Vem ska ersätta honom i så fall?

I Inside Hockeys Tre Kronor-special inför OS:

Inside Hockey spelas in en gång i veckan

