Petas från OS – trots succésäsongen: ”Jättetufft beslut”

Marcus Johansson petas från OS. När Sam Hallam under fredagen släppte sin trupp till mästerskapet saknades ”MoJo” – trots att han är femte poängbästa svensken i NHL.

Marcus Johansson petas från OS trots succén i Minnesota Wild. Foto: Nick Wosika-Imagn Images © Bildbyrån-

Sam Hallam har tagit ut sin trupp till de olympiska spelen i Italien som drar igång i februari. Det är en trupp med idel NHL-spelare där tre målvakter, åtta backar och 14 forwards har fått en biljett till mästerskapet.

Samtidigt är det som alltid några som inte får komma med. Ett av namnen som sticker ut är Marcus Johansson. Veteranen går mot sin bästa säsong i karriären och gör succé i Minnesota Wild. Forwarden ligger just nu femma i den blågula poängligan i NHL. Samtidigt som han även var en av de bästa spelarna i både VM 2024 och 2025.

Men det räckte alltså inte för att ta sig in i truppen.

— Jättetufft, det är bara så. Vi har 14 platser på forwards och vi försöker tillsätta olika roller och ha olika spelartyper i laget. Där faller Marcus just nu precis kort. Det är ett jättetufft beslut, säger Sam Hallam.

Marcus Johansson har sedan tidigare gjort ett OS, 2014, när Sverige tog ett silver. 35 år gammal får vi nog också anta att det var hans sista chans att få spela ett till olympiskt spel.

Hur tog han beskedet?

— Jättebesviken.