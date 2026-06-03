Beskedet: Ny hockeyarena i Globenområdet

Det kommer att byggas en ny hockeyarena i Globenområdet. Det beskedet lämnades under onsdagen av Djurgården och AIK.

Samtidigt kommer gamla Hovet att rivas.

Ny hockeyarena i Globenområdet.

Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån.

Under onsdagsmorgonen kallade AIK, Djurgården och Socialdemokraterna till presskonferens på Hovet. Nu står det också klart att det kommer att byggas en ny arena i Globenområdet. Turerna kring Hovet har varit många.

Men nu står det klart att det kommer att byggas en ny arena i Stockholm. Därmed kommer också det gamla Hovet att rivas, en gång för alla.

— Jag är övertygad om att nya Hovet kommer att stärka Stockholm som en hockeystad, säger Emilia Bjuggren finansborgarrådskandidat under presskonferensen.

Antingen kommer den att stå där den tidigare klassiska fotbollsarenan Söderstadion stod, eller där nuvarande Hovet står. Ambitionen är nu att bygga en modern arena som på ett bättre sätt är anpassat efter dagens behov.

Parterna kommer nu att börja med planeringen för den nya arenan.