Frågan om vem som ska bli Gary Bettmans efterträdare hamnade i fokus inför Stanley Cup-finalen. Den 74-årige ligachefen bekräftade att NHL under flera år har arbetat med en plan för vem som ska ta över när han en dag lämnar posten.

– Vi har åtminstone under de senaste åren diskuterat hur processen kring att utse en efterträdare skulle kunna se ut, säger Bettman.

Gary Bettman kan lämna NHL inom kort. Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Uppgifter om NHL:s arbete med att hitta en framtida efterträdare till den mångårige kommissionären Gary Bettman dök upp på tisdagen. Detta bara timmar före hans presskonferens inför Stanley Cup-finalen mellan Carolina Hurricanes och Vegas Golden Knights. Även om Bettman, 74, snabbt tonade ned hur långt processen har kommit, gjorde han samtidigt klart att hans karriär förr eller senare kommer att närma sig sitt slut.

– Varje organisation, särskilt en större organisation, har ett ansvar att planera för vem som ska ta över efter dess vd, vilket en kommissionär i praktiken är, och för sin styrelse, sade Bettman till reportrar i Lenovo Center.

– Jag är 74 år gammal och inser att jag inte kan göra det här för alltid. Vi har åtminstone under de senaste åren diskuterat hur processen kring att utse en efterträdare skulle kunna se ut.

– Den har inte implementerats fullt ut. Verkställande kommittén står helt bakom den. Styrelsen har informerats om vilken riktning vi eventuellt kan gå i. Men utöver det finns inget som sker omedelbart. Rapporterna om min bortgång eller pensionering är kraftigt överdrivna.

Sedan han tillträdde posten för 33 år sedan har Bettman övervakat NHL:s expansion från 26 till 32 lag, samarbetat med NHLPA och IIHF för att få NHL-spelare till sex av de senaste åtta olympiska spelen samt tagit sig igenom tre lockouter. Ligans intäkter och publiksiffror är på rekordnivåer, liksom tv-tittandet i USA, men Bettman verkar fortfarande ha saker kvar att uträtta.

Den största nyheten Bettman presenterade på tisdagen tillsammans med NHLPA:s verkställande direktör Marty Walsh var att NHL:s All-Star Weekend 2027 kommer att arrangeras på UBS Arena, hemmaarena för New York Islanders. Evenemanget kommer att innehålla en färdighetstävling för spelare som är 25 år eller yngre samt en internationell 3-mot-3-turnering med Kanada, Finland, Sverige, USA och ett världslag.

NHL försvarar Vegas beslut att stoppa Bruce Cassidy

Ironiskt nog försökte Vegas Golden Knights undvika oönskad uppmärksamhet genom att stoppa den sparkade tränaren Bruce Cassidy från att intervjua för lediga jobb hos Edmonton Oilers och Los Angeles Kings. Cassidy gick förra veckan offentligt ut med sin frustration över processen, men Vegas har stått fast vid sitt beslut och hänvisat till sina kontraktsmässiga rättigheter. På tisdagen uttryckte NHL sitt stöd för klubbens agerande.

– Uppenbarligen tycker vi inte att det är orimligt eftersom vi tillåter att det sker, sade vice kommissionär Bill Daly.

– Jag tycker att Vegas tydligt agerar inom ramen för sina kontraktsmässiga rättigheter. Vi förstår och uppskattar också att de just nu spelar om Stanley Cup och inte nödvändigtvis behöver distraktionerna som följer av att en tränare skriver på för en annan klubb. Vi kommer att ta oss igenom säsongen och sedan se vart det leder. Vi har pratat med alla inblandade parter, inklusive Bruce, så han känner till vår ståndpunkt i frågan. Han kanske inte är nöjd med den, men han accepterade den, och sedan får vi se hur det utvecklas.

– Det finns kontrakt i ligan som inte skulle tillåta att detta händer. Hans kontrakt var inte ett av dem.

Fler besked från Stanley Cup-finalens medieträff

Daly medgav att IIHF:s pågående översyn av avstängningen av Ryssland från internationella tävlingar är något NHL följer noggrant, men påpekade samtidigt att inget nytt beslut har fattats. Däremot kommer ryska spelare att tillåtas representera världslaget i All-Star-turneringen 2027.

Bettman sade att intresset för ytterligare NHL-expansion fortfarande är ”starkt” och att det finns ”ett antal platser och personer som är intresserade”, men han gav ingen större uppdatering. Det är värt att notera att Bettman redan i april antydde att en expansionsavgift skulle ligga ”betydligt över en miljard dollar” och att den prislappen inte har avskräckt intressenterna.

Bettman avvisade återigen kraven på att ersätta det nuvarande slutspelsformatet med divisionsbaserade möten till förmån för ett klassiskt 1–8-upplägg. Kritiker har pekat på att flera av ligans starkaste lag, bland annat Dallas Stars och Minnesota Wild samt Tampa Bay Lightning och Montreal Canadiens, tvingades mötas redan i första rundan den här säsongen, samtidigt som konferensfinalerna de senaste åren varit ojämna tillställningar.

– Om man tittar på helheten sedan det här formatet infördes 2013 får man statistiskt sett jämnare matcher, fler matcher, mer konkurrenskraftiga matcher och mer underhållande matcher än med ett 1–8-format, sade Bettman.

– Och även om många vill se en förändring, särskilt efter ett enskilt år som upplevs som avvikande, så får man faktiskt fler serier som går till sex eller sju matcher med det nuvarande formatet än med 1–8.

Samtidigt som NCAA arbetar mot att avskaffa så kallade redshirts och ändra reglerna så att spelare kan få fem säsongers spel inom fem år, motsätter sig NHL förändringen.

– Vi är inte för förändringen och vi har gjort NCAA medvetna om det, sade Bettman.

– Vi och flera andra hockeyorganisationer i Nordamerika, de tre juniorligorna i Kanada, USHL, USA Hockey och College Coaches Association har alla uttryckt oro. Vi har informerat NCAA om dessa farhågor och om vilka konsekvenser det kan få för spelarutvecklingen i Nordamerika.