Framtidens stjärnor-podcast var på plats när truppen till JVM släpptes under fredagen. I dagens avsnitt får ni därmed följa med när Simon Eld och Martin Jansson ger sina reaktioner och analyser – direkt efter uttagningen.

– I sina bästa stunder är det här ett lag som absolut kommer att kunna utmana om guld, säger Simon Eld.

Årets trupp till junior-VM är uttagen! Under fredagen presenterade Magnus Hävelid vilka spelare som representerar Sverige i mästerskapet. Där bland annat Felix Carell kom med som en stor skräll samtidigt som Melvin Fernström inte blev uttagen.

Efter att truppen släpptes satte sig Simon Eld och Martin Jansson ner för att diskutera truppen och analysera Sveriges val. Dessutom flikar även förbundskapten Magnus Hävelid in och förklarar ett par av årets skrällar.

– Han har öst poäng varje gång han har varit med i ett landslag. Jag kan verkligen tycka att man förtjänar att spela ett Junior-VM då, även om man kanske inte har fått den utdelningen som man förtjänat. Jag tycker att det är väldigt märkligt att han inte tar en plats i det här laget, säger Martin Jansson om en av de utelämnade forwardsspelarna.

– Jag är spänd på att se vad han egentligen kommer kunna bidra med, och om han verkligen kommer att kunna färga på den nivån. Det har kanske inte riktigt blivit som man förväntade sig i Hockeyallsvenskan, tillägger Simon Eld om en av ”kantbollarna”.

Vilka namn saknas? Hur ska laget formeras? Pressen som kommer ligga på toppspelarna – och mycket, mycket mer diskuteras nedan.

Hockeysverige.se:s plusmedlemmar kan logga in och titta på avsnittet nedan!