Det blir inget Junior-VM för Melvin Fernström. Örebro-forwarden petas i sista stund från Magnus Hävelids landslag.

– I vårt fall blir det lite dagsform nu. Då känner vi att vi har andra alternativ som är hetare just nu, svarar förbundskaptenen hockeysverige.se.

Foto: Bildbyrån (montage).

SOLNA (HOCKEYSVERIGE.SE)

För bara några månader sedan var Melvin Fernström en av Sveriges hetaste juniorer efter att han prisats som hela SHL:s rookie, men efter en tung höst har talangen trillat längre och längre ifrån en plats i landslaget.

Idag, när Magnus Hävelid presenterade sin trupp till Junior-VM, slogs det fast. Örebro-talangen plockas inte ut till turneringen i Kanada.

– Vi har sett att det är någon annan som har konkurrerat ut honom i den positionen, och varit formstarkare helt enkelt, säger förbundskapten till Hockeysverige.se.

Hur tufft var det att ge honom det beskedet?

– Dels är det tungt för mig som coach, och ledsamt för Melvin i det här fallet när han varit med så pass länge. När du får beskedet blir du ledsen. Sen vet man att det är nya matcher, och livet går vidare, så man vill också stötta och peppa, och titta framåt. De personerna som är i hans närhet är med och stöttar också.

Melvin Fernström har varit en del av 06-kullens landslagstrupper hela vägen sedan U16, men då i en roll längre fram i hierarkin. Vid JVM-genrepet var han istället nere i en fjärdekedja.

– Senast roterade vi, och han var en av de som fick fyra matcher. Han fick ändå spela en del powerplay, och han vet ju om att han vill vara en producerande spelare, och att han är duktig i den rollen, men ibland kan det sätta sig på självförtroendet. Helt plötsligt kommer konkurrensen lite på sidan om, och någon annan gör något bättre. I vårt fall blir det lite dagsform nu. Då känner vi att vi har andra alternativ som är hetare just nu, säger Hävelid.

Source: Melvin Fernström @ Elite Prospects