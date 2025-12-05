Han är skrällnamnet i JVM: ”Är lite i chock faktiskt”

Felix Carell, 19, har visat framfötterna i Malmö Redhawks den senaste tiden.

Nu står det klart att han får spela Junior-VM med Sverige.

– Jag fick beskedet nyligen så jag är också lite i chock faktiskt, berättar löftet för Hockeysverige.se.

Felix Carell tar en plats i JVM – har aldrig gjort en landskamp. Foto: Christian Örnberg / BILDBYRÅN / COP 166 / CO0628

Det hör inte till vanligheterna att spelare i Malmö Redhawks tagits ut till den svenska JVM-truppen i modern tid. Men på fredagen stod det klart att Malmös egna produkt Felix Carell, 19, ska spela med landslaget i USA vid årsskiftet.

Backen har gått emellan Kalmar och Malmö under säsongen och har på det senaste gjort ett starkt intryck i SHL. När Malmö plötsligt blev allra formstarkast i hela Sverige, har 19-åringen varit en del av ryggraden där bak.

Direkt efter att han tagits ut till JVM reflekterar han över sin blixtresa – som lett honom till den mytomspunna turneringen..

– Det känns ju helt fantastiskt. Det är väl inget jag har gått runt och tänkt på jättemycket, utan bara fokuserat på att det ska gå så bra som möjligt i Malmö just nu. Men det känns ju helt otroligt, säger talangen till Hockeysverige.se.

Berättar: ”Är lite i chock faktiskt”

Ni har gått jäkligt bra den senaste tiden hemma i Malmö. Hur har den senaste tiden känts?

– Ja, men det har känts bra. Jag har fått mer och mer förtroende sen jag kom tillbaka från min utlåning i Kalmar. Men som du säger så har både laget gått bra, så det känns bra.

Felix Carell i Kalmar. Foto: Aron Broman / BILDBYRÅN / COP 341 / AM0115

Men han är inte orolig över att han ska tappa sin plats när han är i Minnesota och spelar JVM-hockey.

– Nej, absolut inte. Det tror jag inte. Jag är nog varmt välkommen tillbaka sen igen, säger han och skrattar.

Carell har aldrig gjort en juniorlandskamp för Sverige. Därmed lär han debutera först i träningsmatcherna mot Kanada inför turneringen. När han kom i kontakt med förbundskaptenen Magnus Hävelid så blev det som en chock för honom.

– Nej, jag har inte haft någon jättekontakt med honom, inte längre än för någon dag sen bara. Jag fick beskedet nyligen så jag är också lite i chock faktiskt. Så jag har inte haft så mycket kontakt med honom just än.

”Det känns ju som en dröm”

Har du hunnit berätta för dina lagkompisar innan uttagningen gjordes?

– Nej, det var någon i A-laget som visste om det. Och sen föräldrarna och min brorsa, men annars är det ingen som har vetat om det.

Avslutningsvis berättar han att det känns som en dröm att få vara med i detta sammanhang.

– Det stämmer, jag har ju inte varit med på någon landslagskamp innan. Jag har alltid följt det och JVM känns ju hur stort som helst. Det är något man längtar till varje gång det är jul och nyår att sitta uppe och kolla på. Att få vara med, det känns ju som en dröm. Så det betyder hur mycket som helst. Ett kvitto på att man gjort någonting bra.

Förbundskaptenen Magnus Hävelid berättar för Hockeysverige om tanken bakom uttagningen.

– Han har tagit mer och mer istid, han har haft en fin utveckling och Malmö-coacherna jobbar väldigt bra med hans försvarsspel. Han har ett bra passningsspel och anfallsspel men har balanserat upp det bra i SHL. Han är värd den här chansen.

Även Hävelid uppger att Carell lät överraskad när han ringde upp honom.

– Han var väldigt glad och överraskad när jag ringde, helt rätt.