Uppgifter: Stjärnan kan vända hem – till moderklubben

Vita Hästen uppges komma allt närmare sin stora drömvärvning.

Enligt Norrköpings Tidningar hoppas klubben kunna få loss Marcus Eriksson innan deadline.

Marcus Eriksson ser ut att komma allt närmare en återkomst till Vita Hästen. Foto: Bildbyrån

Om en vecka är det deadline för övergångar inom HockeyEttan. Under den sista veckan kan Vita Hästen vara på väg att jobba in en rejäl drömvärvning.

Marcus Eriksson spelar i Belfast Giants men ryktena om en potentiell återkomst hem till moderklubben Vita Hästen vägrar ge sig. Förra veckan öppnade Eriksson själv för en hemkomst till Hästen, men menade att det inte var aktuellt förrän efter säsongen.

– Jag har inget annat i tankarna än att slutföra säsongen här i Belfast. Definitivt. Det funkar bra. Jag trivs och har väl egentligen ingen anledning att flytta på mig. Sen har jag varit i kontakt med Tom (Tärnström, Vita Hästens sportchef) några gånger sedan i somras. Vi har pratat om att längre fram eventuellt avsluta karriären i Hästen, sade Marcus Eriksson till Norrköpings Tidningar då.

Vita Hästen väntar på besked från Belfast Giants

Men nu kommer nya uppgifter som säger att Marcus Eriksson, trots allt, kan hamna i Vita Hästen redan den här säsongen. I går skrev Hockeysverige.se:s Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg att ryktena om en återkomst intensifieras och att klubben kraftsamlar för att kunna finansiera värvningen.

Nu skriver Norrköpings Tidningar under lördagen att Vita Hästen är i diskussioner med Belfast Giants om att möjligtvis få hem Eriksson. Enligt tidningen har Hästen fått hjälp av externa finansiärer för att få loss pengarna som ska möjliggöra övergången. Det enda som just nu står i vägen för en återkomst är ifall Belfast Giants väljer att inte släppa 40-åringen.

Än har inget slutgiltigt besked kommit från Belfast Giants och klubben ska vilja behålla Marcus Eriksson åtminstone veckan ut. Det är därefter oklart ifall Belfast skulle kunna tänka sig att släppa Eriksson innan Hockeyettans transferdeadline nästa lördag.

Marcus Eriksson har gjort både flest mål och poäng i Vita Hästens historia. I HockeyAllsvenskan har Eriksson gjort hela 428 poäng på 572 matcher vilket är näst bäst i ligans historia. Han har tidigare haft rekordet för flest poäng i ligans historia men tidigare under årets säsong passerades Eriksson av Henrik Björklund som numera innehar rekordet.

Source: Marcus Eriksson @ Elite Prospects