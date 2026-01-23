Silly och surr – Kan lösa backsituationen med allsvensk återvändare
Följ HockeySverige på
Google news
Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.
- Kan lösa backsituationen med allsvensk återvändare
- Topplagsintresse för backbjässen
- Ryktena om stjärnan fortsätter intensifieras
- Division 2-gäng lägger pengar på bordet
- Infekterat när spetsen valde att byta klubb
Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.
För tips och uppslag maila Mjörnberg på [email protected]
Den här artikeln handlar om:
Enköpings SK Grästorp Hammarby IF Järfälla HC Lindlövens IF Mariestad BoIS Tingsryds AIF Tranås AIF Vallentuna Hockey Vimmerby HC Vita Hästen