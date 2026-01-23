Prenumerera

Foto: Jeanette Dahlström/Bildbyrån

Silly och surr – Kan lösa backsituationen med allsvensk återvändare

Mikael Mjörnberg
Mikael Mjörnberg
Hockeyettan-expert och krönikör

Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.

  • Kan lösa backsituationen med allsvensk återvändare
  • Topplagsintresse för backbjässen
  • Ryktena om stjärnan fortsätter intensifieras
  • Division 2-gäng lägger pengar på bordet
  • Infekterat när spetsen valde att byta klubb

Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.

För tips och uppslag maila Mjörnberg på [email protected]

