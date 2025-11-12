Efter nya showen – tar tillbaka ”sitt” poängrekord

Henrik Björklund gick till Färjestad i SHL – och blev av med sitt poängrekord till Marcus Eriksson. Men efter tre poäng i kvällens match mot Oskarshamn är forwarden nu tillbaka på toppen i Hockeyallsvenskan.

Henrik Björklund har återigen tidernas poängrekord i Hockeyallsvenskan.

Foto: Tobias Sterner / Bildbyrån.

Marcus Eriksson tog över Henrik Björklunds poängrekord i Hockeyallsvenskan efter att den sistnämnda gått till SHL och Färjestad. Men det behövdes inte mer än en höst innan ”Mr. Hockeyallsvenskan” tog tillbaka tronen.

I den senaste matchen mot Almtuna blev det tre poäng för veteranen. Och inför onsdagens möte med Oskarshamn var det just tre poäng som behövdes för att återigen kunna titulera sig som Hockeyallsvenskans bästa poängplockare någonsin. Det löste han också på cirka två perioder.

Forwarden spelade fram till Karlskogas 1-0- och 2-0-mål som kom genom Alexander Ljungkrantz och Eero Teräväinen.

Oskarshamn kom däremot tillbaka till 2-2 via mål av Filip Svenningsson och Sören Dietz-Larsen. Men, för att kröna insatsen, tog sig Henrik Björklund förbi Marcus Eriksson med en assist även till Karlskogas 3-2-mål.

Det nya poängrekordet i Hockeyallsvenskan är nu alltså 429 poäng. Men det är nog knappt spelbara odds på att det kommer utökas rätt rejält innan den här säsongen är över.

Source: Henrik Björklund @ Elite Prospects