Marcus Eriksson har kopplats ihop med en återkomst till moderklubben Vita Hästen.

Nu svarar huvudpersonen själv.

– Vi har pratat om att längre fram eventuellt avsluta karriären i Hästen, säger 40-åringen till Norrköpings Tidningar.

Marcus Eriksson öppnar för att avsluta hockeykarriären i Vita Hästen. Foto: Bildbyrån

Inför årets säsong valde 40-årige Marcus Eriksson att flytta utomlands för första gången i sin karriär. Han skrev på för Belfast Giants i den brittiska ligan EIHL, där han sedan stått för 18 poäng på 26 matcher.

Samtidigt har Erikssons moderklubb Vita Hästen gått upp till Hockeyettan där de imponerar som nykomling. Vita Hästen ligger tvåa i Hockeyettan Södra med 21 vinster och 60 poäng efter 26 matcher. Då avser klubben att rusta för att kunna slåss om avancemang till HockeyAllsvenskan. Det har därför spekulerats om att Marcus Eriksson skulle kunna återvända till moderklubben för att hjälpa klubben upp.

Nu svarar forwarden själv, och menar att det inte är aktuellt att vända hem under slutet av årets säsong.

– Jag har inget annat i tankarna än att slutföra säsongen här i Belfast. Definitivt. Det funkar bra. Jag trivs och har väl egentligen ingen anledning att flytta på mig. Sen har jag varit i kontakt med Tom (Tärnström, Vita Hästens sportchef) några gånger sedan i somras. Vi har pratat om att längre fram eventuellt avsluta karriären i Hästen, säger Marcus Eriksson till Norrköpings Tidningar.

Marcus Eriksson om Vita Hästen: ”Finns ett intresse”

Däremot öppnar Marcus Eriksson för att eventuellt kunna vända hem till Vita Hästen senare för att avsluta sin karriär i moderklubben.

– Det är tufft att vara i väg från familjen och hela den biten. Man får se lite. Det ska kommas överens om en jädra massa grejer i en kontraktsförhandling. Vi får se när det kan vara på tapeten. Det finns ett intresse från dem och det finns även ett intresse från mig att hitta en lösning för att göra de sista säsongerna i Vita Hästen. För att sluta cirkeln lite.

Marcus Eriksson har gjort både flest mål och poäng i Vita Hästens historia. I HockeyAllsvenskan har Eriksson gjort hela 428 poäng på 572 matcher vilket är näst bäst i ligans historia. Han har tidigare haft rekordet för flest poäng i ligans historia men tidigare under årets säsong passerades Eriksson av Henrik Björklund som numera innehar rekordet.

Source: Marcus Eriksson @ Elite Prospects