Lämnar efter succén − ryktas till SHL-klubb

Kalmar HC fortsätter att tappa sina toppspelare.

Senast i raden att lämna är Eddie Levin − som uppges vara klar för SHL-spel.

Eddie Levin blir avtackad av Kalmar och uppges flytta till Växjö nästa säsong.

Kalmar har stått för en succésäsong i HockeyAllsvenskan men i slutspelet blev det respass tidigt. De tappade och åkte ut i kvartsfinal med 3-4 matcher mot Södertälje vilket innebär att säsongen är slut.

Sedan uttåget har Kalmar tappat flera tongivande spelare och ledare. Både huvudtränaren Viktor Tuurala och assisterande tränaren Oliver Styf har lämnat. Även ledande spelare som Peter DiLiberatore, George Diaco, Andrej Sustr och Jacob Crespin har blivit avtackade och lämnar när deras kontrakt löper ut.

Nu står det klart att ytterligare en toppspelare lämnar. Det handlar om succéforwarden Eddie Levin som lämnar efter en säsong i KHC-tröjan.

”Vi vill rikta ett stort tack till Eddie Levin som nu går vidare efter sin första säsong i Kalmar HC. Trots att tiden i den röda tröjan blev ettårig, har Eddie bidragit med både energi och professionalism på isen. Vi tackar för de insatser du gjort för klubben och för de stunder vi fått dela i Hatstore Arena. Vi i KHC-familjen önskar dig nu ett stort lycka till i din nästa klubb och i din fortsatta karriär!”, skriver Kalmar på sin hemsida.

Eddie Levin uppges skriva på för Växjö i SHL

Eddie Levin ser i stället ut att värvas till SHL inför nästa säsong.

Under säsongen har han varit inlånad av HV71 där han gjorde 1+2 på två matcher. Men när Levin nu ska ta steget till SHL så blir det inte i HV71. Expressen har i stället avslöjat att 26-åringen väljer spel i Växjö Lakers till 2026/27.

Eddie Levin har Vimmerby Hockey som moderklubb och sköt upp Vimmerby till HockeyAllsvenskan 2024. Han följde sedan med upp och gjorde succé med hela 24 mål och 35 poäng på 52 matcher under sin första allsvenska säsong. Till årets säsong flyttade han till Kalmar och där har Levin fortsatt leverera. Han har stått för 33 poäng på 47 matcher, trots att han har fått ganska begränsat med istid i perioder under säsongen. Levin har därför varit en av spelarna som har producerat flest poäng per 60 minuter av alla spelare i HockeyAllsvenskan under säsongen.

Det ser alltså ut att räcka för att få ett SHL-kontrakt i Växjö till nästa säsong.

