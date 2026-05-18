Svenska kritiken: ”Tycker att det är mål”

Tre Kronor fick ett kvitteringsmål bortdömt.

Det var stjärnan Lucas Raymond inte nöjd med.

– Jag tycker att det är mål men domarna tyckte väl annorlunda, säger Raymond till Viaplay.

Lucas Raymond var kritisk mot att Tre Kronors mål blev bortdömt. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån & Viaplay/Skärmdump (Montage)

Sverige var i underläge mot Tjeckien efter en mardrömsstart på matchen. Det stod 3-0 tidigt innan Sverige kom tillbaka via två powerplay-mål.

I andra perioden var ställningen sedan 4-3 till Tjeckien och Tre Kronor lyfte upp sitt spel i jakten på en kvittering. Mot slutet av perioden trodde också Sverige att de lyckades sätta 4-4. Målet blev däremot bortdömt.

Det var Lucas Raymond som sköt in 4-4-målet bakom den tjeckiske målvakten Josef Korenar. I sekvensen innan hade Jacob de la Rose dock åkt in i målgården och åkt in i en tjeckisk back som knuffades in i målvakten. Korenar hamnade därmed ur balans och kunde inte göra räddningen. Domarna var väldigt tydliga och viftade bort målet direkt.

Lucas Raymond var däremot kritisk mot att kvitteringsmålet blev bortdömt.

– Jag har inte sett tillräckligt men jag tycker att det är mål. Domarna tyckte annorlunda, men det är vad det är. Jag får göra ett till, säger Raymond till Viaplay.

Erik Granqvist: ”Helt korrekt att döma bort målet”

I Viaplays studio var Peter Forsberg dock mer osäker kring bedömningen.

– Jag kan inte alla regler men han får väl inte vara inne i det ljusblåa området och knuffa in en back i målvakten. Det ska väl kanske bli bortdömt där, säger ”Foppa”.

Hans expertkollega Erik Granqvist hade i stället en annan åsikt. Han menade att det var väldigt tydligt att målet skulle dömas bort.

– Han är lite färgad där. Det är solklart att det ska dömas bort. Det är helt korrekt att döma bort målet. Jag förstår Raymond att han vill ha målet men enligt regelboken var det korrekt dömt, säger Granqvist.

I stället för 4-4 stod sig i stället 4-3 hela vägen in till periodpausen.

