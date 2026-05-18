Sverige har fått en tuff start på Hockey-VM.

Erik Granqvist menar nu att han är orolig för att Tre Kronor ska missa slutspel och skickar en hälsning till Sam Hallam.

– In med Frondell nu! Det måste ske förändringar nu för det här håller inte, säger Viaplay-experten.

Erik Granqvist vill att Anton Frondell ska komma in och spela i Tre Kronors nästa match.

Efter att ha förlorat två av de tre första matcherna ligger Tre Kronor just nu utanför en slutspelsplats i VM-gruppen.

Nederlaget mot Tjeckien innebär nu också att Sverige riskerar att få en mycket tuffare väg i resten av turneringen. Viaplays expert Erik Granqvist menar då att han är orolig för att Tre Kronor faktiskt inte ens ska ta sig till kvartsfinal.

– Jag var rädd redan efter första matchen, det är inte säkert att Sverige ens går till slutspel. Vi måste ha respekt för Slovenien som slog Tjeckien, Norge har ett bra lag och det har Slovakien också. Att ens ta sig slutspel blir ju en utmaning och att hamna topp två och få en ”lättare” kvartsfinal, det ser ju väldigt mörkt ut, säger Granqvist i studiosändningen.

Erik Granqvist: ”In med Frondell nu!”

Tre Kronor har gjort tolv mål i VM så här långt, men sex av dem har kommit i powerplay. Alltså har Sverige bara gjort sex mål i spel fem-mot-fem på tre matcher mot Kanada, Danmark och Tjeckien. Enligt Erik Granqvist behöver Sam Hallam nu skaka om i laget, och enligt honom borde Anton Frondell få komma in och spela igen. Frondell är just nu utanför laget och har inte ens blivit anmäld för spel i VM.

– Fem-mot-fem-spelet och trubbigheten, det är ju bedrövligt! In med Frondell nu, jag har tjatat om det. Han har skott i världsklass samt ät stark och tuff. Låt Brännström spela mer också och sätt Hägg lite åt sidan. Det måste ske förändringar nu för det här håller inte. Spelar man så här dåligt riskerar man att missa slutspel över huvud taget. Oavsett kommer kvarten bli väldigt svår för Tre Kronor, säger Erik Granqvist.

Granqvist får medhåll av expertkollegan Peter Forsberg men han menar däremot att man inte ska lägga för mycket tilltro på just Anton Frondell.

– Jag håller väl med. När man ser hur bra de unga, Stenberg och Björck, är då bör man ju kanske släppa in Frondell som redan har varit med och spelat i NHL. Man kan ju inte säga att forwards i andra-, tredje- och fjärdekedjan har producerat. Det är kanske dags att släppa in Frondell och röra om lite, säger ”Foppa” och fortsätter:

– Man ska ju inte tro att Frondell, bara en spelare, kan komma in och vända allt det här. Absolut kan han göra mycket bra, men det är för mycket annat i spelet som inte är bra.

Sam Hallam svarar: ”Jättenöjd med truppen”

Erik Granqvist menar däremot att Tre Kronor behöver ändra om i laget inför de kommande matcherna mot Slovenien och Italien.

– Jag har tjatat om Frondell och jag tycker att han skulle ha kommit in redan i förra matchen. Det blir så tydligt nu här och nu gäller det att man sätter rätt lineup så att man spelar bättre fem-mot-fem. Det gäller att hitta ett bra och vägledande spel. Coacherna har mycket att fundera på, säger Granqvist.

Förbundskaptenen Sam Hallam själv menar däremot att det inte är aktuellt att ändra om i laget. Han menar snarare att Tre Kronor behöver ändra inställning.

– Det handlar om att spela med någon form av ”match sju-mentalitet” och nu måste alla ombord på det tåget. Sedan behöver vi titta på vissa saker och kolla oss själva i spegeln. Det är inte så att vi behöver vässa saker hit och dit för jag är jättenöjd med truppen i sig. Det handlar just om en beslutsamhet och ett lugn som vi behöver höja som grupp, säger Hallam till Viaplay.

